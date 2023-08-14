100 Telefonla Google Maps'i Trollemek

ShiftDelete.Net ekibi, 100 adet akıllı telefon ve bir market arabası kullanarak Google Maps'i trollemeye çalıştı. Videoda telefonları bir arada gezdirerek aslında bir tane bile arabanın olmadığı sokaklarda trafik yaratıldı. Tahmininizi videoyu izlemeden bırakın ve daha sonra videomuzu izleyin!

Son birkaç gündür ShiftDelete.Net sosyal medya hesaplarına göz attıysanız Samet'in önünde duran 100 adet akıllı telefonu görmüşsünüzdür. Ofis içerisinde gözü kapalı telefonu tahmin etme challenge, takipçilerle bu masadaki telefonların toplam fiyatını tahmin etme challenge gibi içerikler yaptık. 100 telefonla olan içeriklerimizi görmek için ShiftDelete.Net Instagram hesabını, 100 telefonla Google Maps'i trolleme içeriğimiz içinse ShiftDelete.Net YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın! İşte detaylar…

100 telefonla önce Google Maps'i ardından İstanbul trafiğini trollemek!

Teknoloji ofisinde nasıl eğlenilir? Sorusuna cevap olan bir video ile beraberiz. ShiftDelete.Net ekibinden Şevval ve Samet sizler için neredeyse 100 adet akıllı telefon ve bir market arabasını kullanarak Google Maps'i trollemeye çalıştı. Bu eğlenceli videomuzu ve diğer içeriklerimize göz atmak için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İşte videomuz ve iyi seyirler…

ShiftDelete.Net ofisinin çılgın ekibinden parlak bir fikir ile karşınızdayız. Bu videomuzda önce ofisimizin deposundaki tüm akıllı telefonları çıkartıyoruz ardından da "bu bize yetmez" diyerek ofisteki arkadaşlarımızın da telefonlarını topluyoruz. Daha sonra bir market arabasının içine hepsini yerleştiriyoruz.

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Evet market arabası oldukça değerli fakat konu Google Maps'i trollemek! Daha sonra tüm telefonları internete bağlıyoruz ve Levent'te kısa bir tur atıyoruz. Burada amacımız telefonları bir arada gezdirerek aslında bir tane bile arabanın olmadığı sokaklarda trafik yaratmak. Bu görev için Şevval ve Samet yanlarına aldıkları market arabasıyla size kısa bir Levent turu attırıyor.

Peki sizce Google Maps'i trolleyebildik mi? Tahmininizi videoyu izlemeden haberimize yorum olarak bırakın. Daha sonra videomuzu izleyin tahmininizin ne kadar doğru olduğunu test edin! Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net sosyal medya hesaplarını ve ShiftDelete.Net YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın…