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10 yaşındaki Tesla Model S, 2 milyon km'ya yakın yol yaparak şaşırttı

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Almanya'da yaşayan bir Tesla sahibi, 10 yaşındaki Model S ile 2 milyon km'ya yakın yol yaparak dikkat çekti. Araç, dünyanın en yüksek kilometresini yapan Tesla'sı oldu.

Elektrikli otomobillerin yıllardır tartışılan konularından biri menzilleri oldu. Birçok kişi araçların uzun vadede yolda kalabileceğini veya batarya sorunları çıkarabileceğini söyledi. Ancak bir Tesla sahibi bu iddialara kulak asmamış gibi duruyor. 10 yaşındaki Tesla Model S, 2 milyon km'ya yakın bir yol yapmasıyla şaşırttı.

10 yaşındaki Tesla Model S yok artık dedirtti

Almanya'da yaşayan Hansjörg von Gemmingen-Hornberg, 2014 yılında aldığı Tesla Model S ile beklenmedik işlere imza attı. Elektrikli sedanın kilometre sayacı 1,9 milyon kilometreyi aşmasıyla tüm dünyada büyük ses getirdi.

Gemmingen-Hornberg, Model S'i 2014 yılında yaklaşık 29 bin km'deyken satın aldı. 10 yılı aşkın bir süredir elektrikli aracı kullanan sürücü; bu süreçte sürekli olarak Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'ya seyahat ettiğini söyledi.

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Sosyal medyadaki son paylaşımı ise büyük dikkat topladı. 10 yaşındaki Model S'in kilometre sayacı şu anda 1 milyon 960 kilometreyi gösteriyor. Bu, Model S'i dünyanın en yüksek kilometresini yapan Tesla'sı olduğu anlamına geliyor.

Ancak aracın uzun ömrü boyunca önemli sorunlar yarattığını ifade etti. Gemmingen-Hornberg, aracın yolda kalmaması için 4 batarya ve 13 elektrik motoru değişimi geçirdiğini dile getirdi. Öte yandan Tesla'nın ilk performans modellerinden olduğu için elektrik motorun sorun yaratmaya eğilimli olduğunu ifade etti.

https://t.co/2pGU9Itfy4 pic.twitter.com/EZ5OG19kac

— Hansjörg von Gemmingen – Hornberg (@gem8mingen) February 21, 2024

Elon Musk geçtiğimiz yıl 1 milyon kilometreyi aşan bir Tesla modelinin rekor kırdığını söylemişti. Ancak 1,9 milyon km yol yapan Model S henüz dikkatini çekmemiş gibi duruyor. Elon Musk'ın sosyal medyadaki yankıyı duyup duymayacağını zamanla göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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