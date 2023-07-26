Artan telefon fiyatları ile birlikte birçok kullanıcımız '10 bin TL bütçem var hangi akıllı telefonu almayalım?' veya '15 bin TL'ye kadar hangi Android telefon alınır?' gibi sorular sormaya başladı. Bu videomuzda Yeşil Robot ve ShiftDelete.Net ekibinden sevgili Tolga Cem Küçükyılmaz sizler için hazırladığı '10 ile 15 bin TL arası en iyi Android telefonlar!' listesini paylaşıyor. İşte detaylar...

Artan telefon fiyatları ile birlikte birçok kullanıcımız "10 bin TL bütçem var hangi akıllı telefonu almayalım?" veya "15 bin TL'ye kadar hangi Android telefon alınır?" gibi sorular sormaya başladı. Bu videomuzda Yeşil Robot ve ShiftDelete.Net ekibinden sevgili Tolga Cem Küçükyılmaz sizler için hazırladığı "10 ile 15 bin TL arası en iyi Android telefonlar!" listesini paylaşıyor. İşte detaylar…

10 ile 15 bin TL arası en iyi Android telefonlar!

Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte ülkemizde 70-80 bin TL fiyat etiketlerine çıkan akıllı telefonları görmekte mümkün oldu. Bu kapsamda Yeşil Robot ve ShiftDelete.Net ekibinden sevgili Tolga Cem Küçükyılmaz sizin için 10-15 bin TL arasına alınabilecek en iyi Android telefonları listeledi. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Tüm telefonların bulunduğu toplu liste için buraya tıklayın.

Poco X5 Pro 5G 256 GB

Poco X5 Pro 5G satın almak için buraya tıklayın.

Şu an 14 bin ile 15 bin TL arası fiyatlara satın alabileceğiniz Poco X5 Pro 5G modeli listemizin 1. sırasında yer alıyor. İşte Poco X5 Pro 5G teknik özellikleri:

Yüz TanımaVarKamera Çözünürlüğü108 MP + 8 MP + 2 MPEkran Boyut Aralığı6 inç ve ÜzeriPil Gücü5000 mAhÖn (Selfie) Kamera16 MPRAM Kapasitesi8 GB RAMPil Gücü Aralığı5000 mAh ve ÜzeriKamera Çözünürlüğü Aralığı108 MP Ekran Boyutu6,67 inçEkran Tazeleme Hızı120 HzDahili Hafıza256 GB

Samsung Galaxy A54 128 GB

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Şu an 13 bin ile 14 bin TL arası fiyatlara satın alabileceğiniz Samsung Galaxy A54 modeli listemizin 2. sırasında yer alıyor. İşte Samsung Galaxy A54 teknik özellikleri:

Ekran Boyutu6,4 inçKamera Çözünürlüğü50 MP + 12 MP + 5 MPEkran Boyut Aralığı6 inç ve ÜzeriPil Gücü5000 mAhÖn (Selfie) Kamera32 MPRAM Kapasitesi8 GB RAMPil Gücü Aralığı5000 mAh ve ÜzeriArka Kamera Çözünürlüğü50 MPDahili Hafıza128 GBEkran Yenileme Hızı120 Hz

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB

Xiaomi Redmi Note 12 Pro satın almak için buraya tıklayın.

Şu an 12 bin ile 13 bin TL arası fiyatlara satın alabileceğiniz Xiaomi Redmi Note 12 Promodeli listemizin 3. sırasında yer alıyor. İşte Xiaomi Redmi Note 12 Pro teknik özellikleri:

Yüz TanımaVarEkran Boyutu6,67 inçKamera Çözünürlüğü108 MP + 8 MP + 2 MPEkran Boyut Aralığı6.67Pil Gücü5000 mAhÖn (Selfie) Kamera16 MPRAM Kapasitesi8 GB RAMPil Gücü Aralığı5000 mAh ve ÜzeriArka Kamera Çözünürlüğü108 MPDahili Hafıza256 GB

Huawei Nova 11i 128 GB

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Şu an 11 bin ile 12 bin TL arası fiyatlara satın alabileceğiniz Huawei Nova 11i modeli listemizin 4. sırasında yer alıyor. İşte Huawei Nova 11i teknik özellikleri: