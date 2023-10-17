1,5K çözünürlük ve 4 nm işlemci: OnePlus Ace 3V için ilk bilgiler geldi!

Bugüne dek amiral gemisi katili modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkan OnePlus, son dönemde giriş ve orta segmente de odaklanmaya başladı. Bu kapsamda çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus Ace 3V için ilk bilgiler geldi. Peki akıllı telefon neler sunacak?

OnePlus Ace 3V kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan OnePlus Ace 3V modeliyle ilgili ilk detayları gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon Çin'e özel olacak, ancak yakın gelecekte OnePlus Nord 4 ya da 5 olarak yeniden markalanarak aynı özelliklerle globalde satışa çıkacak.

Telefonla ilgili ilk detaylara bakacak olursak, 1,5K çözünürlüklü AMOLED bir panelle geleceğini söylemek mümkün. Öte yandan 4 nm mimariye sahip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alacak.

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Modelin ne zaman tanıtılacağı şu an için belirsiz, ancak iddialara göre Mart 2024 tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Fikir vermesi açısından bu yılın başlarında tanıtılan Nord 3 modelinin özellikleri şöyle;

OnePlus Nord 3 5G teknik özellikleri:

Ekran: 6.74 inç – Super Fluid AMOLED 2772 x 1240 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1000 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme Maksimum 1.450 nit parlaklık 450 ppi HDR10+ ve Dolby Atmos teknolojisiİşlemci: MediaTek Dimensity 9000 + Mali G710 MC10Arka kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 112°, 1.12 µm – Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30/60fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, 24 mm, EIS Ön kamera video: 1080p@30fps 720p@30 fpsRAM: 8 GB / 16 GB – LPDDR5XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPSGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusuBoyut ve ağırlık: 162.6 mm x 75.1 mm x 8.1 mm 193.5 gramRenk seçenekleri: Mistik yeşil, fırnata grisi

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