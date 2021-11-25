Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, gazeteciler ve sanayicilerle buluştu

ANTALYA (AA) - Gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu, Antalya'da "Koronavirüs Sonrası Dünya ve Değişen Dünyada Medyanın Konumu" konulu söyleşisini gerçekleştirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Atatürk Konferans Salonu'ndaki söyleşinin açılışında konuşan Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanında kişisel gelişimlerini de önemsediklerini söyledi.

Taş, hayat boyu öğrenmenin öneminin kavranıldığı sürece başarılı olunacağına dikkati çekti.

Antalya basınının özgür ve güçlü olmasının önemi olduğuna dikkati çeken AOSB Başkanı Ali Bahar ise AGC ile imzaladıkları protokol kapsamında gerçekleştirdikleri ilk etkinliğin hem sanayicilere hem de gazetecilere yeni bir vizyon kazandıracağına inandığını kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından söyleşisini gerçekleştiren gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu, birçok alanda robotların kullanıma girmesi, yapay zekanın yaygınlaşması ile insanların konforunun arttığını ve yapılan araştırmalara göre bu durumun insan ömrünü uzattığını söyledi.

Kuzuloğlu, hızlı nüfus artışı ve insan ömrünün uzamasının dünya kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından zamanla çok büyük bir soruna dönüştüğünü dile getirdi.

Haber sitelerinde ve arama motorlarında karşılaşılan yapay zekaların tarafından yazıldığını hatırlatan Kuzuloğlu, "Şu an öyle programlar var ki, istediğiniz ünlüye istediğiniz dilde, üstelik o dilin aksanına göre mimikler de ekleyerek izleyicilerinize sunabilirsiniz. Bunun gerçek olmadığını ortaya çıkartmak da çok zor. Bu çok ürkütücü gibi görünüyor. Aslında ürkütücü olan yapay zekanın kendisi ya da robotlar değil. Ürkütücü olan o yapay zekanın hangi organik zekaya hizmet ettiğidir." diye konuştu.

Söyleşinin sonunda AGC Başkanı İdris Taş ve Genç OSD Başkanı Ali Başar Ayan, Serdar Kuzuloğlu'na plaket verdi.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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