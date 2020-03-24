Teknoloji ve İnsan Kolejleri"nin kurucusu Zeynep Dereli'nin ilk kitabı yayınlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Teknoloji ve İnsan Kolejleri"nin kurucusu Zeynep Dereli'nin ilk kitabı yayınlandı - Haberler
Türkiye, Dereli, Güncel

Teknoloji ve İnsan Kolejleri"nin kurucusu Zeynep Dereli'nin ilk kitabı yayınlandı

Türkiye'nin odağı insan olan, ilk ve tek teknoloji koleji "Teknoloji ve İnsan Kolejleri"nin kurucusu Zeynep Dereli'nin ilk kitabı yayınlandı.

24.03.2020 08:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:39
Teknoloji ve İnsan Kolejleri

"Dijital Yerliler, Yeni Nesil Eğitim Modeli" kitabı Türkiye'nin eğitim modeli önergesini ortaya koyuyor.

İnsanın merkezde olduğu ve teknolojik imkanlarının sonuna kadar kullanıldığı modern bir eğitim fırsatı yaratan Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nin Kurucusu Zeynep Dereli ilk kitabı hakkında şu sözleri söylüyor:

"Dijitalleşme ile yaşanan yeni ve büyük değişimin gerektirdiği insan kaynağını ve daha önemlisi insanı yaratmak için eğitimde köklü bir değişime ihtiyaç duyulmakta. İnsan ile teknolojinin birbiriyle bütünleştirilmesi ve insanın teknolojiyi anlar, kullanılır ve geliştirir hale gelmesi, bu değişimin en temel özelliği olmak durumunda.

Dijital yerlilerolarak tanımladığımız Z kuşağı gençleri, dijital bir dünyanın içerisine doğan ve dijital ortamları etkin bir şekilde kullanabilen bireylerden oluşuyor. Onlara, tablet, akıllı telefon, televizyon ya da bilgisayarın nasıl kullanıldığını göstermeniz gerekmiyor. Adeta teknoloji ve sanal ortamın nasıl kullanıldığını öğrenerek dünyaya geliyorlar.

Teknolojiyi eğitimin demokratikleştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve 21. yüzyıla uygun hale getirilmesi için kullanmalıyız. İnsan ve insanlık yani insani değerler bu kurgu içinde her zaman yol gösterici olacak ve olmak durumunda.

Ülkelerin eğitim modellerine baktığınızda, her ülkenin kendine özgü eğitim modelleri geliştirdiğini görüyoruz. Dijital Yerliler, Yeni Nesil Eğitim Modeli kitabımda ülkemizi 21. Yüzyılda lider konuma getirebilecek bir model önergesini paylaştım. Umarım değer yaratabilir."

Prof. Dr. Ali Beba kitap için "Bu kitabı, öncelikle benim gibi başıma icat çıkarma denilmesinden bıkmış kişiler mutlaka okumalıdır. Yeniliğe açık, çağdaş bir eğitim sistemi geliştirme hayali olan herkesin bu kitaptan alacağı çok değerli bilgiler var. Kitabın önemli bir boşluğu dolduracağına, Z-kuşağı gençlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrenci velileri ile eğitim sistemimizden sorumlu kişi ve kurumlar için çok yararlı olacağına inanıyorum.

Özetle, 'Dijital Yerliler/Yeni Nesil Eğitim Modeli' adlı bu kitap, Cumhuriyetimizin 100. yılında gelişmiş ülkeler liginde ilk on içine girebilmemiz için, teknoloji odaklı insan eğitiminin önemini vurguluyor, 'ticari icat' kavramını gençlerimize tam yerinde ve tam zamanında aşılıyor, girişimcilik ruhunu geliştirmenin küresel güç haline gelebilmemiz için olmazsa olmaz bir önkoşul haline geldiğini somut örneklerle gösteriyor." dedi.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Leyla Alaton kitap için ""Dijital Yerliler/Yeni Nesil Eğitim Modeli" kitabının ele aldığı konular itibariyle, digital alemde başarıyı yakalamak ve sürdürebilmek isteyenler için bir rehber ve başucu kitabı olacağına inanıyorum." dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı, Faruk Eczacıbaşı kitap için "Geleceğin bilinmeyen engebeli yollarına TİNK kurucusu eğitim ve çalışma hayatındaki geçmişten gelen önyargısız deneyimleriyle Zeynep Dereli'nin görüşlerinin önemli bir pusula olacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti
Almanya'dan güzel haber! Koronavirüs ilk kez durağan bir döneme girdi Haberler
Almanya'dan güzel haber! Koronavirüs ilk kez durağan bir döneme girdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha açıkladı Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha açıkladı
Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Haberler
Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Türkiye-İtalya kıyaslamalarını canlı yayında yaptığı hesapla çürüttü Haberler
Türkiye-İtalya kıyaslamalarını canlı yayında yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan Koca'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Serra Yılmaz Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Radamel Falcao Bülent Korkmaz Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Polis Beşiktaş İngiltere Fatih Terim
Şu an buradasınız: Teknoloji ve İnsan Kolejleri"nin kurucusu Zeynep Dereli'nin ilk kitabı yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 09:40:53. #1.14#
title