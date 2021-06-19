Teknoloji ve hareketsiz yaşam kamburluğu artırıyor

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, halk dilinde kambur olarak bilinen kifoz sorunu hakkında "Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ve hareketsiz yaşam kamburluğu artırmaktadır.

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, halk dilinde kambur olarak bilinen kifoz sorunu hakkında "Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ve hareketsiz yaşam kamburluğu artırmaktadır." dedi.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, omurganın üst bölümü hafif doğal bir eğriliğe sahiptir. Omurga vücudu taşımak ve başın ağırlığını desteklemeye yardımcı olmak için boyun ve sırtın üst kısmı ile sırtın alt kısmında doğal bir kıvrım oluşturur. Halk dilinde kambur tıpta kifoz olarak adlandırılan durum ise bu eğriliğin normal kabul edilen değerlerden daha yüksek olması durumunda ortaya çıkar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, kifoz nedenlerinden ve tedavi yöntemlerinden bahsetti. Kifozu olan insanlarda sırtın üst kısmında görünür bir eğrilik olduğuna işaret eden Yılmaz, "Yandan bakıldığında sırtın üst kısmı belirgin şekilde yuvarlak ve çıkıntılıdır. Ek olarak kambur olan kişilerin omuzları sarkık ve yuvarlak görünür. Kifoz, omurgaya baskı yaparak ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Şiddetli vakalarda akciğerlere uygulanan basınç nedeniyle solunum güçlüklerine yol açabilir." ifadelerine yer verdi.

Teknolojinin yaygınlaşması ve hareketsiz yaşam kamburluğu artırmakta

Kamburluğun her yaştan insanı etkileyebileceğini belirten Yılmaz, "Nedeni genellikle duruş bozukluğu olduğu için yeni doğanlarda nadiren görülür. Kötü duruştan kaynaklanan ve en sık şikayet nedeni olan çeşidi postüral kifozdur. Örneğin normalde 20 derece eğriliği olan bireyde kötü duruş nedeniyle eğriliğin 55 dereceye çıkması postüral kifoz olarak adlandırılır. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ve hareketsiz yaşam kamburluğu arttırmaktadır. Özellikle çocuklarda gün boyu telefon, bilgisayar ve ders çalışma arasında geçen üçgende spor ile fiziksel aktiviteye genellikle ihmal edilir. Bir de çocuğunuz dik oturmuyor, sürekli bozuk bir duruşla çalışıyor ya da ekranda oyun oynuyorsa ileride omurga problemleri ve kifoz yaşama riski artar. " açıklamasında bulundu.

Kifozun diğer olası nedenlerini de değinen Yılmaz, genellikle ileri yaşta kemik erimesi sonucu küçük travmalarda dahi görülebilen omurga kırıkları, sırtın üst bölümünde kas zayıflığı, çocuklarda ortaya çıkan ve bilinen bir nedeni olmayan Scheuermann hastalığı, Artrit veya diğer kemik dejenerasyonu hastalıkları, Skolyoz veya omurga eğriliği ve nadir de olsa omurga enfeksiyonları, spinal tümörler, doğum kusurları ve çocuk felci gibi rahatsızlıkların bunlar arasında yer aldığını belirtti.

Çoğu hasta fizik tedavi, egzersiz, korse ve ilaç tedavisine yanıt veriyor

Kifoz tedavisinin, ciddiyetine ve altında yatan nedene bağlı olarak değişiklik gösterdiğine işaret eden Yılmaz, şunları aktardı:

"Hafif kifozda duruş egzersizleri, fizik tedavi, korse kullanımı genellikle kifozun ameliyat yapılacak boyuta ulaşmasını engeller. Kifozun nedeni tümör, scheuermann hastalığı, osteoporoz gibi rahatsızlıklarsa bu hastalıklara yönelik tedavi ile birlikte kamburluk tedavisi planlanır. Kifoz ağrıya ya da hareket kısıtlılığına neden olmuyorsa her durumda ilk olarak cerrahi olmayan seçenekler değerlendirilerek gelişimi izlenir. Çoğu hasta fizik tedavi, egzersiz, korse ve ilaç kombinasyonuna iyi yanıt verir. Önemli ağrı ve hareket sınırlılığına neden olan, şiddetli kamburluğun tedavisi ameliyattır. En sık uygulanan cerrahi tedavi spinal füzyon ameliyatıdır. Ameliyatta etkilenen omurlar düz bir pozisyonda hizalanarak platinle birbirine kaynaştırılır. Bu sayede eğriliğin şiddeti azalır ve daha da kötüye gitmesi önlenir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol