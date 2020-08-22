Teknoloji tutkunları yarışıyor, en iyiler TEKNOFEST'te belirleniyor Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında 23 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç kıyasıya mücadele edecek.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında 23 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç kıyasıya mücadele edecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, dereceye girmeye hak kazanan takımları 3 milyon TL'nin üzerinde ödülün beklediği festival bu yıl milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek.

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen roket yarışması, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yüksek İrtifa Kategorisinde takımlar, 20 bin feet irtifaya atış yapacaklar. Nefeslerin tutularak izlendiği roket atışları 1-13 Eylül'de Tuz Gölü'nde yapılacak.

TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması, üniversite öğrencileri seviyesinde gerçekleştiriliyor. Gençlerin alternatif enerjili elektrikli araçlarını yarıştırdıkları yarışma elektromobil ve hidromobil olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Heyecan dolu yarışların adresi ise 1-6 Eylül'de Kocaeli Körfez Yarış Pisti olacak.

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması BİLİŞİM VADİSİ, TÜBİTAK ve HAVELSAN yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Katılımcılarını otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik eden yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezunlar katılıyor. 7-10 Eylül'de Kocaeli Bilişim Vadisi'nde yapılacak yarışmada tek kişilik gerçek boyutlu bir aracın gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması bekleniyor.

İHA Yarışması liselerarası İHA ve uluslararası İHA olmak üzere, sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde gerçekleşecek. Yarışma 2016'dan bu yana gençlerin insansız hava araçları (İHA) konusundaki farkındalığını artırmak ve teknik deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenleniyor. İHA yarışması 15-20 Eylül'de Gaziantep Alleben Göleti'nde gerçekleştirilecek.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ASELSAN yürütücülüğünde lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında düzenleniyor. Çerçevesi belirlenmiş senaryolara ilişkin görevleri başarı ile gerçekleştirecek, uzaktan kumandalı ve/veya kısmi otonom görev icra edebilen su altı araçlarının üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesine yönelik olarak temel ve ileri olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışma 19-22 Eylül'de Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda yapılacak.

BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışmasının amacı yoğun nüfus bölgeleri de dahil olmak üzere insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine, gerektiğinde kara yolunu gerektiğinde ise hava yolunu kullanabilen hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir "Uçan Araba" konseptinin ortaya konmasıdır. Yarışma, Serbest ve İleri Kategori olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin katılabildiği yarışma 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

AFAD yürütücülüğünde, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlayan Sağlık ve İlk Yardım, Afet Yönetimi ve Sosyal İnovasyon kategorilerinde İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve yetişkinler katılıyor.

HAVELSAN yürütücülüğünde yapılan Sürü İHA Simülasyon Yarışması tanımlanan go¨revlerin simülasyon ortamında birden fazla I·HA ile go¨rev paylas¸ımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak su¨ru¨ halinde gerc¸ekles¸tirilmesine yo¨nelik yazılım algoritmaları gelis¸tirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. 24-27 Eylül'de Gaziantep'te yapılacak yarışmaya lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezunlar katılıyor.

TÜRKSAT yürütücülüğünde, yüksek irtifalara çıkabilecek model uydular için düzenlenen Model Uydu Yarışması lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı bir tasarla-yap-fırlat yarışması. Telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılamak, otonom yapı sağlamak ve disiplinler arası çalışan bir sistem geliştirmek gibi özellikleriyle gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde tasarlanan yarışma, 16-20 Eylü'de Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğünde yapılan Hack Zeugma, gelişmiş gerçek hayat siber saldırına karşı yarışmak için düzenleniyor. Dünya çapında birçok ülkeden binlerce hacker Hack Zeugma'da toplanarak becerilerini, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek hayattaki siber saldırı senaryoları ile sergileyerek sınırları zorlayacak.

SANKO yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesini hedefliyor. 24-27 Eylül'deki yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılıyor.

Eğitim ve öğretimde teknolojik entegrasyon

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Eğitim Teknolojileri Yarışmasında eğitim veya öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek, konunun doğrudan bağlı olduğu alan ile diğer bilim dalları arasında bağlantıyı kurarak konuyu çok yönlü ele almaya imkan tanıyacak ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor. 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılıyor.

Akıllı Ulaşım Yarışması, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilk ve ortaöğretim, lise, üniversite öğrencileri ve mezunların katıldığı yarışma 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.

TARNET yürütücülüğünde düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması yarışmacıların teknoloji kullanarak tarımdaki problemlere yönelik çözümler oluşturmasını amaçlıyor. 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek yarışmaya lise öğrencileri, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri ile mezunlar katılıyor.

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması 21. yüzyıl için dünyanın yeni ve en önemli araştırma alanlarından biri kabul edilen biyoteknoloji alanında TÜBİTAK MAM yürütücülüğünde düzenleniyor. 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılıyor.

TUSAŞ yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya üniversite ve üzeri öğrenciler ile mezunlar katılırken yarışmacılardan yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık koşullarında bir görevi başarı ile icra edebilecek, verilen şartlara uygun, kavramsal boyutta bir "Yüksek Hızlı Helikopter" tasarımı ortaya çıkarmaları beklenen Helikopter Tasarım Yarışması 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te.

Jet motor tasarım yarışması

Öğrencilerin havacılık gaz türbinli motor teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak kabiliyetlerini geliştirmesi amaçlanan Jet Motor Tasarım Yarışması ile yarışmacılardan yüksek basınç türbininde bulunan sabit kanatçıkların soğutma tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor. TEİ yürütücülüğünde düzenlenen lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik olan düzenlenen yarışma 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecektir.

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini arttıracak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla yapılıyor. Gaziantep'te gerçekleştirilecek yarışma 24-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'nin en hızlılarının sahne alacağı Türkiye Drone Şampiyonası, STM yürütücülüğünde 24-27 Eylül tarihleri arasında doğal güzelliği ve tarihi özellikleriyle bir kültür mirası olan Gaziantep'teki Rum Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

TÜRK PATENT yürütücülüğünde yenilikçi zihinlere kapılarını açacak olan Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi-Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından gerçekleştirilen, Türkçe metin düzeltme, karakter tanımlama, doğal dil anlama ve dil üretimi gibi konularda projeler geliştiren yarışmacılar Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nı çevrimiçi olarak tamamlandı.

Kaynak: AA