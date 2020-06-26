HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Teknoloji ticarileştirme ve kadın girişimcilik alanlarında iki ayrı mentorluk programı açıldı

Ankara'da girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan "mentor havuzu"nun genişletilmesi vegirişimlere destek sağlanması amacıyla "Teknoloji Ticarileştirme" ve "Kadın Girişimcilik" başlıkları altında iki mentorluk programı açıldı.

Teknoloji ticarileştirme ve kadın girişimcilik alanlarında iki ayrı mentorluk programı açıldı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:45

Ankara'da girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan "mentor havuzu"nun genişletilmesi vegirişimlere destek sağlanması amacıyla "Teknoloji Ticarileştirme" ve "Kadın Girişimcilik" başlıkları altında iki mentorluk programı açıldı.

2016-2017 yıllarında uygulanan "Ankara Girişim Projesi" kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi", ildeki girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'nın ve Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere hazırlanan "Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi" sonuçları dikkate alınarak çizilen girişimcilik yol haritası ile 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yürütülen mentorluk programları çıktıları doğrultusunda mevcut "mentor havuzu"nun genişletilmesi ve en düşüğü prototip aşaması olmak üzere büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla "Teknoloji Ticarileştirme" ve "Kadın Girişimcilik" başlıklı iki ayrı mentorluk programı oluşturuldu. Mentorluk programları kapsamında yürütülecek başlıca faaliyetler ise şöyle sıralandı:

Girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentor ile yüz yüze mentorluk görüşmeleri gerçekleştirilmesi

Mentorlar tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması

Ajans koordinasyonunda kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması

Verilecek eğitimler ile girişimcilerin etki ölçümü, pazarlama, patent, finansal ve hukuksal okuryazarlık gibi konularda kapasitelerinin arttırılması

Girişimcilerin katılacağı networking etkinliklerinin düzenlenmesi

TechAnkara Proje Pazarı kapsamında düzenlenecek B2B ve B2C görüşmelere girişimcilerin katılımının sağlanması. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Ekonomi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak Ekonomi
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı Ekonomi
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek Ekonomi
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi Ekonomi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Ekonomi
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Ivan Obradovic Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Teknoloji ticarileştirme ve kadın girişimcilik alanlarında iki ayrı mentorluk programı açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:48:27. #1.14#
title