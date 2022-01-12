Teknoloji temalı proje yarışması için son başvuru tarihi: 31 Mart

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), gençleri modern teknolojinin gerekliliklerine adapte etmek amacıyla "Akıllı Şehir" çerçevesinde yeni bir yarışmaya imza atıyor. Projelerin son teslim tarihi 31 Mart olan yarışmada derece alanları ücretsiz eğitimler ve para ödülleri bekliyor.

"Akıllı Şehir Gaziantep" düsturundan hareketle genç nesilleri teknolojik çalışmalara teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği son yarışmayla dereceye giren yarışmacılara, eğitim fırsatı, ücretsiz teknolojik market hizmeti ve para ödülleriyle buluşturuyor. "Eğitici/Öğretici Mobil Oyun Uygulamaları" doğrultusunda hazırlanan projelerin, en geç 31 Mart tarihi kadar https://biappyaz.com/ adresinden teslim edilmesi gerekiyor. Yarışmada jüri kararıyla birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve 3'üncüye bin lira para ödülü verilirken derece alan isimlere, "Mobil Market", "Oyun İçin Reklam Geliri Nasıl Elde Edilir?" ve "Unity Püf Noktaları" başlıklı ücretsiz eğitim fırsatı da sunuluyor.

Öte yandan derece alan kişilerin ekstra ödül olarak 1 yıl boyunca eğitmenlik masrafları, 2 yıl süresince de market masrafları karşılanacak. Ayrıca projelerden elde edilen reklam gelirlerinin yüzde 90'lık karı kazanan kişilere verilecek. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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