“Teknoloji tekellerine karşı tedbirlerimizi sıklaştıracağız”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, SAHA İstanbul'un Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Teknoloji tekellerine karşı tedbirlerimizi sıklaştıracağız" ifadelerini kullandı.
04.11.2019 14:02
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, SAHA İstanbul'un Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Teknoloji tekellerine karşı tedbirlerimizi sıklaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com