Teknoloji Şirketleri, İnsanoğlunun Varlığını Tehdit Ediyor: Dijital Haklar Aktivisti Aral Balkan

İnsan hakları, hayvan hakları, işçi, kadın, erkek herkesin hakkını aradığı günümüz dünyasında dijital haklarımız için savaşan bir aktivist: Aral Balkan. Kendisini "cyborg" hakları savunucusu bir aktivist olarak tanımlayan Aral Balkan euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk oldu...