Teknoloji Şirketleri, İnsanoğlunun Varlığını Tehdit Ediyor: Dijital Haklar Aktivisti Aral Balkan
İnsan hakları, hayvan hakları, işçi, kadın, erkek herkesin hakkını aradığı günümüz dünyasında dijital haklarımız için savaşan bir aktivist: Aral Balkan. Kendisini "cyborg" hakları savunucusu bir aktivist olarak tanımlayan Aral Balkan euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk oldu.
İnsan hakları, hayvan hakları, işçi, kadın, erkek herkesin hakkını aradığı günümüz dünyasında dijital haklarımız için savaşan bir aktivist: Aral Balkan. Kendisini "cyborg" hakları savunucusu bir aktivist olarak tanımlayan Aral Balkan euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk oldu...
Kaynak: Euronews.com