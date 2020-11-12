Teknoloji şirketleri Google'ı AB'ye şikayet etti
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Teknoloji şirketleri Google'ı AB'ye şikayet etti

12.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 12.11.2020 19:12
Teknoloji şirketleri Google'ı AB'ye şikayet etti

Teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve dernek, Google'ı internet aramalarında pazar hakimiyetini suistimal ettiği ve kendi hizmetlerine iltimas sağladığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve dernek, Google'ı internet aramalarında pazar hakimiyetini suistimal ettiği ve kendi hizmetlerine iltimas sağladığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden toplam 130 teknoloji şirketi ve 28 dernek, rekabet dosyalarına bakan AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vetsager'e, ABD merkezli Google'ı şikayet eden bir mektup gönderdi.

Mektupta, AB Komisyonu'nun 2017'deki kararına rağmen Google'ın piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı ve internet arama sonuçlarında kendi özel hizmetlerine iltimas sağlamayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Teknoloji şirketlerinin ürünler, konaklama, seyahat veya iş ilanları gibi alanlarda aralarında rekabet ettiği belirtilen mektupta, Google'ın bu alanda adil biçimde rekabet etmeyen bir rakip olduğu ifade edildi.

Mektupta, Google'ın genel arama sonuçları sayfalarında diğer şirketlere eşit muameleyi sağlaması için AB Komisyonu'nun mevcut araçlarını kullanması talep edildi.

Süreç hakkında

AB, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a yönelik inceleme başlatmıştı.

İnceleme sonucunda AB, Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin rekabet kurallarını ihlal ettiğine, şirketin arama sonuçlarında kendi karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlüğünü azaltarak, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiğine karar vermişti.

AB Komisyonu, bu nedenle 2017'de Google'a 2,42 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezayı temyize götürmüştü.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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