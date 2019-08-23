Teknoloji şirketleri 'bir etnik grubu' yok edebilecek katil robotlar üzerine çalışıyor

Teknoloji şirketleri 'bir etnik grubu' yok edebilecek katil robotlar üzerine çalışıyor

Amazon, Microsoft ve Intel'in de aralarında bulunduğu dev teknoloji şirketleri, yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.

23.08.2019 10:00
Teknoloji şirketleri 'bir etnik grubu' yok edebilecek katil robotlar üzerine çalışıyor

Amazon, Microsoft ve Intel'in de aralarında bulunduğu dev teknoloji şirketleri, yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.


PAX'ın raporuna göre dünya çapında 50 şirket geliştirdikleri silahların tehlike oranına göre sınıflandırıldı. 22 şirket 'orta dereceli kaygı' grubuna dahil olurken, aralarında Amazon ve Microsoft'un da olduğu 21 şirket ise 'yüksek kaygı' grubunda yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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