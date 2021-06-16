Teknoloji şirketine müşteri deneyimi ödülü
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Teknoloji şirketine müşteri deneyimi ödülü

Teknoloji şirketine müşteri deneyimi ödülü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Teknosa, Awards International'ın düzenlediği Turkey CX Awards-Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 'En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi' kategorisinde Altın Ödül kazandı.

Teknosa, Awards International'ın düzenlediği Turkey CX Awards-Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 'En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi' kategorisinde Altın Ödül kazandı.

Teknosa, Awards International'ın Türkiye'de ilk kez düzenlediği ve markaların müşteri odaklılık hedefiyle gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların değerlendirildiği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde Altın Ödül'ün sahibi oldu. 'En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi' kategorisinde Altın Ödül kazanan Teknosa'nın, sanal ortamda mağaza deneyimi sunan 'Video-chat', tüketicilere online kanal üzerinden anlık destek sağlayan Web-chat, whatsapp hizmetleri ve 'Araçta Teslimat' (Click & Drive) gibi uygulamaları ile ödüle layık görüldüğü kaydedildi. Teknosa, 18 farklı kategoride onlarca projenin yarıştığı organizasyonda 'E-ticaret Müşteri Deneyimi' kategorisinde ise finale kaldı.

'En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi' kategorisinde Altın Ödül kazanan Teknosa'nın, kasım ayında gerçekleştirilecek uluslararası yarışmaya da finalist olarak katılacağı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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