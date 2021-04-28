Teknoloji şirketinden Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi

Tıbbi görüntüleme cihazları alanında teknoloji şirketi olan Siemens Healthineers, sergi düzenliyor.

Tıbbi görüntüleme cihazları alanında teknoloji şirketi olan Siemens Healthineers, sergi düzenliyor. Bitkileri farklı bakış açısıyla ele aldığı belirtilen Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, 28 Nisan'da gerçekleşen açılışla izlenebilecek.

Siemens Healthineers Türkiye, bilim, sanat ve teknoloji arasında bağ kurarak bir sergi projesi gerçekleştireceğini duyurdu. 28 Nisan tarihinden itibaren cekimgucu.siemens-healthineers.com adresinden çevrimiçi olarak erişime açılan sergide, sanat tarihçisi Seda Yörüker küratörlüğü ve Prof. Dr. Ercan Karaarslan'ın danışmanlığında radyoloji uzmanları tarafından tomografi, emar (MR), mamografi makinelerinde çekimi yapılan bitkilere yer verilecek. Siemens Healthineers Türkiye tarafından gerçekleştirilen serginin, bu yönüyle dünyada bir ilki temsil ettiği vurgulandı.

"FARKLI BİR DÜNYA YARATTIK"

Siemens'in 1979 yılında Almanya'nın Erlangen kentinde üretimini gerçekleştirdiği emar makinesinde ilk çekimini bir insan yerine dolmalık biberde yapmasının, bu serginin tarihsel referansını oluşturduğunu belirten Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, sergi hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye'de 10 yılı aşkın bir süredir görüntüleme alanında pazara öncülük eden bir şirket olarak her gün binlerce insanın yaşamına dokunan cihazlarımızla bu defa farklı bir dünyanın kapılarını aralamak istedik. Teknoloji, bilim ve sanat arasında bağ kurmak hedefiyle tasarladığımız sergide bitkilerin eşsiz dünyası radyologların gözünden adeta birer sanat yapıtına dönüşüyor. Siemens Healthineers Türkiye olarak değerli radyologlarımızla birlikte böyle heyecan verici bir projeyi gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

ALGORİTMALAR BU KEZ BİTKİLERİN DÜNYASINA BAKMAK İÇİN İŞLİYOR

Serginin küratörü Seda Yörüker, "Sıra dışı hareketler bilim ile sanatın jestüelliğinde anlamını buluyor. Bugün söz konusu dolmalık biber çekimi Siemens'in Erlangen'deki Siemens Healthineers MedMuseum adlı müzesinde yer alıyor ve dünyanın her yerinden izleyicilerle buluşuyor. İkonik dolmalık biberin izinde, bugünün ileri teknolojiyle donanmış tıbbi görüntüleme cihazlarında çekimi gerçekleştirilen bitkiler bu kez alışılmadık bir görüntüleme sunuyor" açıklamasında bulundu.

"DAHA ÖTESİNİ GÖREBİLMEK AMAÇLANIYOR"

Algoritmalar ve Bitkiler adlı sergi zeytin, kivi, bezelye, mimoza, ceviz, selvi, ananas, lahana, avokado, nar gibi tümü Türkiye coğrafyasında yetişen bitkilerin Siemens Healthineers tıbbi görüntüleme cihazlarında gerçekleştirilmiş çekimlerini izleyicilerle buluşturacak. Coğrafi açıdan oldukça zengin bir bitki dünyasına sahip Türkiye'nin tüm şehirlerindeki hastanelerinde Siemens Healthineers görüntüleme cihazlarını kullanan radyoloji uzmanlarına açık davet yoluyla başlayan sergi projesi, uzmanların heyecanlı çekimleriyle sonuçlandı. Bilimsel titizlik ile sanatsal yaratının bir arada işlediği çekim süreci hem tıp uzmanları hem de izleyiciler için bakmak, daha yakından bakmak, görmek, daha ötesini görmek gibi optik sorgulamalara kapı aralıyor. Görüntüleme cihazları algoritmalarla çalışıyor yani bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanmış bir yol ve izlenen işlem adımları söz konusu. Algoritmalar bu sergi vesilesiyle bu kez bitkilerin dünyasına bakmak için işliyor.

SERGİDEN ELDE EDİLEN GELİR KAÇUV'UN ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYECEK

Sergide eserleri sergilenen ve projenin sergi danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ercan Karaarslan da projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Meslektaşlarımın Türkiye coğrafyasında yetişen bitkilerle gerçekleştirdiği çekimler, bitkilere yepyeni bir gözle bakmamızı sağlıyor ve bizleri bambaşka dünyalara götürüyor. Bu sergiyi gerçekleştiren Siemens Healthineers Türkiye'ye ve sergiye eserleriyle katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

Ayrıca Siemens, sergi sonrasında radyoloji uzmanlarının gerçekleştirdiği bitki çekimlerinin dijital fotoğraf baskı olarak satışa sunulacağını ve buradan elde edilecek gelirin KAÇUV'un (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) tedavisi devam eden çocuklar ve aileleri için yürütülen çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı