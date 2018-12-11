Teknoloji Sektörü Kadınlara Hangi Fırsatları Sunuyor?

KADEM Ekonomi ve İş Dünyası Komisyonu Başkanı Arzu Odabaşı, Wise TV'ye açıklamalardan bulundu.

Teknoloji sektörü ve kadın noktasında değerlendirmelerde bulunan Odabaşı, "Kadınların iş hayatında neden geride olabildiklerini ve bunun sebeplerini analiz etmek istedik. Günün sonunda kadınları biraz daha bireysel, kurumsal ve toplumsal anlamda bir takım nedenlerinin olduğunu gördük. Kadının kendini özgür olarak ifade edemediğini gördük iş hayatında ancak teknoloji sektörü ile bu tabunun yıkılacağını düşünüyoruz. Kadın dijital çağda başarıyı yakalayacak" şeklinde konuştu.