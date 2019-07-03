Teknoloji, rüzgar türbinlerini de büyüttü
Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Çiçekliyurt, "Türbin kanatları büyüdükçe enerji üretimi artıyor.
Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Çiçekliyurt, "Türbin kanatları büyüdükçe enerji üretimi artıyor. 1980'lerin başında rüzgar türbinlerinin kanat çapı 15 metreydi. Yeni Siemens Gamesa 5.X platformunda her bir kanadın uzunluğu 85 metreye, kanat çapı ise 170 metreye ulaştı." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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