Teknoloji, rüzgar türbinlerini de büyüttü

MUSAB TURAN/TOLGA YANIK - Siemens Gamesa Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Çiçekliyurt, rüzgar enerjisi sektöründe teknolojinin çok hızlı geliştiğini belirterek, "Türbin kanatları büyüdükçe enerji üretimi artıyor. 1980'lerin başında rüzgar türbinlerinin kanat çapı 15 metreydi. Yeni Siemens Gamesa 5.X platformunda her bir kanadın uzunluğu 85 metreye, kanat çapı ise 170 metreye ulaştı." dedi.

Çiçekliyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siemens Gamesa'nın, rüzgar enerjisi çözümleri ile tüm dünyada faaliyet gösteren lider bir teknoloji şirketi olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 40 yıldır ve küresel ölçekte varlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Çiçekliyurt, "Tamamladığımız projelerle gurur duyuyoruz. Çünkü hayata geçirdiğimiz temiz enerji altyapısı ile sürdürülebilir bir dünya yaratıyoruz. Faaliyetlerimiz üç temel alanda odaklanıyor; kara üstü (onshore) rüzgar teknolojileri, deniz üstü (offshore) rüzgar teknolojileri ve tüm dünyada toplam 29 bin rüzgar türbinine dokunan servis çözümleri... Global erişimimiz, ölçeğimiz ve zengin ürün portföyümüz ile rüzgar enerjisi sektörünü şekillendiren kuvvetli bir pozisyonda olduğumuzu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Siemens Gamesa'nın Türkiye'de 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini anımsatan Çiçekliyurt, "Bugüne kadar Türkiye kurulu gücümüz, inşaat safhasında olan sahalar dahil bin 300 megavat seviyesini geçti." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile imzaladıkları bin megavatlık bir yatırım projeleri bulunduğunu aktaran Çiçekliyurt, "Türkiye'de toplam 2 bin 300 megavatı aşıyoruz. Ayrıca, şu anda yoğun olarak kontrat görüşmelerini yaptığımız yeni projelerimiz var. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde çok sayıda rüzgar enerjisi üretim sahasını Siemens Gamesa teknolojileriyle hayata geçirdik ve ülkemizin temiz enerji altyapısına somut katkıda bulunduk. Yaptıklarımız ve gelecekte yapacaklarımız bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 56'lık pazar payı ile Türkiye lideri"

Ebru Çiçekliyurt, İspanya merkezli Siemens Gamesa'nın 2018'i dünya çapında yaklaşık 23 milyar avroluk bir sipariş büyüklüğüyle tamamladığını belirterek, küresel kurulu güçlerinin 90 bin megavatı geçtiğini söyledi.

Global şirketin 2018'de satışa dönüşen siparişlerinin 9 milyar avro tutarında olduğunu aktaran Çiçekliyurt, toplam çalışan sayısının 23 bin olduğunu bildirdi.

Türkiye'de rüzgar enerjisi alanında pazar lideri olduklarını belirten Çiçekliyurt, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de birçok büyük yatırım projesine imza attık. 2018'de Türkiye'de kazandığımız projelerin bazıları bu yıl devreye alındı. Bir kısmı da inşaat ve kurulum aşamasında... Türkiye rüzgar enerjisi sektöründeki en son istatistiklere göre Siemens Gamesa, bu yılbaşında inşa aşamasında olan tüm projelerdeki yüzde 56'lık pazar payı ile Türkiye lideriydi. Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücü geçtiğimiz yıllarda önemli bir artış gösterdi ve 7 bin megavatı aştı. İleriye dönük olarak yenilenebilir enerji alanında Türkiye'de büyük potansiyel görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'de büyümeyi sürdüreceğiz."

"Yurt dışından Türk yetenekleri transfer ederek ülkemize geri kazandırıyoruz"

Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Çiçekliyurt, 2019 boyunca Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün yerlileştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini, bu konuda vizyon ve somut hedeflere sahip olduklarını söyledi.

İzmir'de insan kaynağının tamamı Türk mühendislerden oluşan bir Ar-Ge merkezinin ilk adımlarını attıklarını anlatan Çiçekliyurt, şöyle devam etti:

"An itibarıyla Ar-Ge merkezi yönetim ekibi, göreve başlamış durumda ve organizasyonun genişlemesi için yoğun olarak çalışıyorlar. Burada yurt içindeki başarılı profilleri değerlendirmenin yanı sıra yurt dışından Türk yetenekleri transfer ederek ülkemize geri kazandırıyoruz. Burada ilk aşamada 50 kişilik bir çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu merkez, Siemens Gamesa'nın global Ar-Ge merkezlerinden biri olarak konumlanacak. Ar-Ge gibi katma değer yaratan bir yapıyı yerelleştirerek ülkemize kazandırmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ayrıca, servis organizasyonumuzun yeni merkezi de İzmir olacak. Türkiye'de servis alanında da genişlemeye devam ediyoruz."

"Türbin kanatları, kuleleri ve jeneratörlerini yerli üretimle sunuyoruz"

Ebru Çiçekliyurt, Siemens Gamesa'nın global bir üretim ayak izine sahip olduğunu ve her kıtada rüzgar türbinlerinin farklı bileşenlerinin üretildiğini söyledi.

Ülke ihtiyaçları ve lojistik detaylar değerlendirilerek her proje için en

uygun üretim yaklaşımının belirlendiğini ifade eden Çiçekliyurt, Siemens Gamesa ve Türkiye şirketine ilişkin şu bilgileri verdi:

"An itibarıyla toplam 90 ülkede aktif olarak çalışıyor ve türbinlerimizle yenilenebilir enerji üretiyoruz. Bu yapı, bünyemize kattığımız yeni projelerle her geçen gün genişliyor. Deniz üstü türbinlerde dünya birincisi, kara üstü türbinlerde dünya ikincisiyiz.

Türkiye'deki yaklaşımımız, birçok konuda olduğu gibi, üretimin yerlileştirilmesi konusunda da öncü olmak. Bugün itibarıyla türbin kanatları, kuleleri ve jeneratörlerini yerli üretimle pazara sunuyoruz. Yerlileştirme çerçevesinde, İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir üretim tesisi kurma kararı aldık. Tesisin inşasına başlayarak bu yıl hızlı bir ilerleme kaydettik. Fabrika binasının inşaatı yakın zamanda bitti ve operasyona hazırlama çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda tedarikçi geliştirme ve yerlileştirme programlarımız ile Türkiye rüzgar enerjisi sektöründe paydaşlarımızla birlikte yerli bir tedarik zinciri oluşturuyoruz. Özetle, yenilenebilir enerji sektöründe hem direkt olarak hem de tedarikçilerimiz vasıtasıyla yüksek vasıflı istihdam yaratıyor ve ekonomimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz."

Çiçekliyurt, Türkiye'de dijitalleşme, Endüstri 4.0, dijital ikiz, nesnelerin interneti gibi konular dahil olmak üzere, son zamanlarda olumlu adımların atıldığını vurgulayarak, "Türkiye'nin genel olarak teknolojiye adaptasyon anlamında birçok ülkeden ileride olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılar, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyorlar ve projelerinde en son teknolojileri talep ediyorlar." dedi.

"Ar-Ge'ye yılda yaklaşık 200 milyon avro yatırım yapıyoruz"

Yakın zamanda tüm dünyayla eş zamanlı olarak yeni rüzgar türbini platformu SG5.X'in Türkiye lansmanını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çiçekliyurt, SG5.X platformuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rüzgar enerjisi sektöründe teknoloji çok hızlı gelişiyor ve türbin kanatları büyüdükçe enerji üretimi artıyor. 1980'lerin başında, rüzgar türbinlerinin kanat çapı 15 metreydi. Yeni Siemens Gamesa 5.X platformunda her bir kanadın uzunluğu 85 metreye, kanat çapı ise 170 metreye ulaştı. Her bir kanadın uzunluğu, 6 tane dorseli tırın peş peşe sıralanması şeklinde düşünülebilir. Bu müthiş bir teknolojik gelişme. Bugüne kadar tüm dünyadaki kara üstü uygulamalar için tasarlanmış en büyük türbini sunuyoruz. Bu arada çok soruluyor, bir kara üstü türbin yıllık bin 500- 2 bin haneye elektrik sağlayabilir.

Dijitalleşme ve yenilikçilik, rüzgar enerjisi gibi rekabetçi ve değişken bir sektörde başarılı olmak için temel bir faktör. Siemens Gamesa olarak bunları lider konumumuzun anahtarı olarak görüyoruz. Ar-Ge'ye yılda yaklaşık 200 milyon avro yatırım yapıyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki 8 teknoloji merkezinde çalışan bin 200'den fazla özel nitelikli mühendisimiz var. Dijitalleşme söz konusu olduğunda veriler temeldir. Ürünlerimizdeki donanım ve yazılımlara entegre ettiğimiz dijital teknolojiler sayesinde türbin filomuzdan sürekli veri topluyoruz. Simülasyon ve veri analizi teknikleri ile enerji üretim operasyonlarını optimize ediyoruz. Bu çerçevede dijital ikiz teknolojisini de rüzgar enerjisi sektöründe yaygın olarak kullanıyoruz."

Kaynak: AA