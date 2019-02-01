Teknoloji Perakendeciliği ve E-ticarette İş Fırsatı

Teknoloji perakendeciliği ve e-ticaret alanına ilgi duyan ve istihdam edilmek isteyen gençler için yeni bir fırsat doğdu. Sektörde istihdam oluşturmayı hedefleyen İstanbul Bilişim, Şubat ayının sonuna kadar başvuru süreçlerini tamamlayan adayları bünyesine katacağını duyurdu.

2019 yılına hızlı bir giriş yaparak yılın ilk çeyreğinde İstanbul Anadolu Yakası'nda 2, Avrupa Yakası'nda 2 yeni mağaza açacak olan İstanbul Bilişim, kariyerine teknoloji perakendeciliği ve e-ticaret alanında yön vermek isteyen gençlere iş fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, teknolojiye ilgi duyan gençlere sunacağı fırsatlar ile sektörde istihdam oluşturmayı da hedefleyen firma, Şubat ayının sonuna kadar başvuru süreçlerini tamamlayan adayları bünyesine katacak.

Konuyla ilgili bilgi veren firmanın Genel Müdür Yardımcısı Levent Menteşe, "2019 yılı hedeflediğimiz noktaya ulaşmamız açısından ekip olarak özveri ile çalışacağımız bir yıl olacak. Son zamanlarda E-Ticaret sektörüne özellikle gençler tarafından yoğun bir ilgi var. Bu alanda kendisini geliştirmek ve kariyerine yön vermek isteyen gençler için uzun yıllar sektörde faaliyet gösteren markalar ile çalışmak oldukça önemli. Bu markalar sektöre yeni giren gençler için adeta bir okul görevi görüyor" şeklinde açıklamalarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA