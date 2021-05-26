"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı" tanıtım toplantısı yapıldı
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"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı" tanıtım toplantısı yapıldı

'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı' tanıtım toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) iş birliğinde "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) iş birliğinde "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Daire Başkanı Hakan Erten ve oda üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Günay, toplantıda yaptığı konuşmada, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın cari açık verilen kritik sektörlerdeki ürünlerin, yerli imkanlarla üretilmesine olanak sağladığını belirterek, "Bu program sayesinde, belirlenen öncelikli ürünlerin üretimlerinin desteklenmesi için farklı kurumlarca sağlanan proje desteklerinin, tek pencere mekanizması ile sunulması da mümkün oluyor. Mobilite çağrısı kapsamında, ulaşım araçları ve bunların parçalarının üretimi ile otonom veya yarı-otonom konsept araçlar, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, batarya ve enerji yönetim teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojilerin desteklenmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Günay, Tekirdağ'da öncelikli ürün listelerinde faaliyet gösteren firmaların, bu çağrı dönemlerini dikkate alarak yatırımlarına destek almalarını önemsediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın açıkladığı programa göre, mobilite çağrısı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürün ve 5 başlık altında toplam 40 yenilikçi teknolojinin üretimi desteklenebilecek ve bu programla yatırımların çok daha hızlı ve esnek olması sağlanacak. Önümüzdeki aylarda ise üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri, dijital dönüşüm çağrılarının sırasıyla açılması bekleniyor. Programa Tekirdağ'dan daha çok sayıda proje başvurusu olmasını ve içlerinden seçilen projelerin destek alarak, Tekirdağ'a bakanlığın daha çok yatırım yapmalarını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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