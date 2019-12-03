Teknoloji Odaklı Sanayi hamlesi program başvuruları sona eriyor

03.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:04

Daha önce 22 Kasım tarihine kadar alınması planlanan makine sektörü başvuruları yapılan açıklama ile 6 Aralık'a kadar uzatıldı. Türkiye'nin en başarılı Ar-Ge teşvik danışmanlık şirketlerinin başında gelen Etkin Proje, makine sektöründe yüksek katma değerli üretim gerçekleştiren şirketlere çağrıda bulunuyor.

Programın ilk odak sektörü olan makine alanında ön başvuru sonrasında ise kesin başvuru dönemine geçilecek. Yatırım tutarı 10 milyon liranın üzerinde olan ve üretmeyi hedeflediği ürün "Öncelikli Ürün" listesinde yer alan projelerin kesin başvuru yapması istenecek.Yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşması durumundaysa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerine daha fazla katılım olması gerektiğini dile getiren Etkin Proje Yönetici Ortağı İbrahim Gedikoğlu, "Bu konuda Etkin Proje olarak duyuruların daha fazla işletmeye gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Zira Türkiye'de makine sektöründe çok büyük bir potansiyel olduğunu daha önce gerçekleştirdiğimiz projelerde tanık olduk. Bakanlığın koyduğu yıllık 30 milyar doların Türkiye'de kalmasına dair hedefin çok gerçeğe dönüşmesi için başvuruların artacağını düşünüyoruz" dedi. 6 Aralık'a kadar uzatılan ön başvuru sonrasında kesin başvuru ise 31 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek. Destekleme sürecinin ise 31 Mart 2020 yılına kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

300'den fazla ürün yerlileşecek

Teknoloji odaklı sanayi hamlesi ile birlikte Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek 300'den fazla ürün çeşidinin yerlileşmesi bekleniyor. İhtiyaç duyulan teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile program kapsamında hayata geçirilmesi hedefleniyor. Programa sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek.

Desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusundaki ürünlere yönelik olma ve belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacak. Kesin başvurusu öngörülen takvim içinde eksiksiz tamamlanan projeler değerlendirmeye tabi tutulacak.

Kaynak: Bültenler