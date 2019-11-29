‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde makine tamam, sıra diğer sektörlerde

29.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:16

OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerlileşmeyi sağlayacak 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' için makine sektörü çağrımız 6 Aralık'ta tamamlanıyor. Sıra diğer sektörlerde" dedi.