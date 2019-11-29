Haberler » Ekonomi » ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde makine tamam, sıra diğer sektörlerde - Ekonomi

‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde makine tamam, sıra diğer sektörlerde

OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerlileşmeyi sağlayacak 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' için makine sektörü çağrımız 6 Aralık'ta tamamlanıyor.

29.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:16
‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde makine tamam, sıra diğer sektörlerde

OSBÜK Bölge Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Yerlileşmeyi sağlayacak 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' için makine sektörü çağrımız 6 'ta tamamlanıyor. Sıra diğer sektörlerde" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et