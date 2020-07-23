Teknoloji markasının gelişmiş LED teknolojili yeni oyun bilgisayarı Türkiye'de Dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayarı olduğunu belirttiği Ryzen 4000 serisi işlemcili Zephyrus G14'ü geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa çıkaran ASUS ROG, bu haftadan itibaren cihazın kişiselleştirilebilir özel arka kapak LED teknolojisine sahip modelinin de satışa sunulacağını duyurdu.

Dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayarı olduğunu belirttiği Ryzen 4000 serisi işlemcili Zephyrus G14'ü geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa çıkaran ASUS ROG, bu haftadan itibaren cihazın kişiselleştirilebilir özel arka kapak LED teknolojisine sahip modelinin de satışa sunulacağını duyurdu.

ROG Zephyrus G14 (GA401) AniMe Matrix modeliyle tanıtılan LED teknolojisinin ekran kişiselleştirmeyi bir üst seviyeye taşıdığını söyleyen ASUS, kullanıcıların kapağa yerleştirilmiş binden fazla mini LED sayesinde özel grafikler, animasyonlar ve diğer efektler yaratabileceğini belirti.

Marka yetkilileri, LED 256 parlaklık seviyesi kontrolü olan AniMe Matrix ekranda 1,215 mini LED olduğunu ve bu ekranın kullanıcılara kendilerini yansıtmak için yeni bir fırsat tanıdığını ifade etti. Bu yenilikçi tasarım sayesinde kullanıcıların özel animasyonlu GIF'ler, grafikler ve farklı yazı tiplerine sahip metin mesajları yaratabileceğini söyleyen marka, Anime Matrix ekranının müzik ve diğer seslere de tepki vererek DJ'ler ve diğer sanatçılar için eşsiz bir platform oluşturabileceğini aktardı.

"KOLAY ŞARJ VE UZUN PİL ÖMRÜ"

Maksimum seviyede hareket özgürlüğü sağlamak için büyük adaptör taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını aktaran ASUS, günlük kullanımda 10 saatten fazla pil ömrünün ve 65W Type- C uyumlu şarj etme yeteneğinin, G14'ün hareketli ve dinamik kullanıcı rutinine adaptasyonunu çok daha kolaylaştırdığını belirtti. Diğer yandan yüksek performansın artık bir çok farklı iş kolundaki kullanıcı için bir ihtiyaç olduğunu dile getiren marka yetkilileri, daha kompakt, taşınabilir ve güçlü bir cihazın, grafik tasarımcı, fotoğrafçı ve içerik üreticileri gibi bir çok farklı segmentte yer alan kullanıcı taleplerine cevap olacağının altı çizildi.

"HEM İŞ HEM EĞLENCE İÇİN YÜKSEK PERFORMANS"

Yeni Zephyrus G14(GA401) 'ün donanım detayları ile ilgili marka şu bilgileri verdi; "Yeni AMD Ryzen ™ 4000 Serisi Mobil İşlemci bu cihazın ana gücünü oluşturuyor. NVIDIA RTX grafikleri ile uyum içinde çalışan bu donanımı çift kanallarda 32 GB'a kadar çıkartılabilen DDR4-3200 RAM destekliyor ve cihazda 1 TB'a kadar kapasiteye sahip bir NVMe SSD ile depolama sorunu da en hızlı ve geniş bir şekilde çözülüyor."

2K EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Ekran ile ilgili de ASUS, G14'ün farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış iki premium panel arasında bir seçenek sunduğunu belirtti ve kullanıcıların 120Hz'e kadar daha hızlı bir Full HD ekran veya daha yüksek bir çözünürlüklü WQHD panel arasında seçim yapabileceklerini aktardı.

- İstanbul

Kaynak: DHA