Teknoloji markasından taşınabilir 'güçlü' oyun bilgisayarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Teknoloji markasından taşınabilir 'güçlü' oyun bilgisayarı

ASUS ROG, dünyanın en ince 17 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu belirttiği ROG Zephyrus S17'nin yenilenen modelini Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

Teknoloji markasından taşınabilir 'güçlü' oyun bilgisayarı
06.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:44
ASUS ROG, dünyanın en ince 17 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu belirttiği ROG Zephyrus S17'nin yenilenen modelini Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu. 

Asus, geçen yıl satışa sunulan ROG Zephyrus S17 oyuncu dizüstü bilgisayarı serisinin sıra dışı tasarımı ve üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardığını söyledi ve yeni özellikleriyle GX701'nin artık daha da güçlü olduğunu aktardı. İşlemci sıcaklığını ciddi oranda düşüren ve bilgisayar performansının artmasını sağlayan sıvı metal soğutmaya sahip 10.Nesil Intel işlemcileri ve NVIDIA GeForce Super serisi ekran kartı ile yenilenen GX701'in, patentli soğutma teknolojisi sayesinde çok ince bir gövdeye sahip olduğunu hatırlatan marka, bu kompakt cihazın her yere kolayca taşınarak sınırları ortadan kaldırdığını ve oyunculara özel olarak geliştirilen detayları sayesinde oyunseverlerin beğenisini kazandığını vurguladı. 

"ÇANTADA TAŞINABİLEN OYUN CANAVARI" 

İnce ekran çerçeveleri sayesinde beklenenden çok daha az yer kapladığı vurgulanan 17.3 inçlik büyük ekranının standart 15.6 inç bilgisayar kasası kadar yer kaplayarak oyuncuların yeni yol arkadaşı olacağının altı çizildi. Masaüstü bilgisayar performansına rakip olarak üretilen GX701'in, 144Hz tazeleme hızına sahip ekranının yanında 10.Nesil Intel 10750H işlemcisi, GeForce RTX2070 Super ekran kartı ve patentli özel soğutma sistemiyle bu beklentileri karşılayacağı belirtildi. 

ÖZEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ 

Taşınabilir güçlü cihazlardaki en önemli konulardan biri olan ısınmayı en aza indirmek için oldukça yoğun bir ar-ge çalışması yaptıklarını dikkat çeken yetkililer, aerodinamik soğutma tasarımı sayesinde ekranı açıldığında yukarı doğru kalkan ROG Zephyrus S17'nin (GX701), hava sirkülasyonunu maksimum seviyeye çıkararak daha düşük sıcaklıkta çalıştığına vurgu yaptılar. Fan teknolojilerinde ise, kullanıcının yaptığı seçimlerle, güç tüketiminin farklı modlarının o anki kullanım senaryosuna göre değiştiği verilen diğer detaylar arasında olduğu dile getirildi. 

ASUS ROG marka yetkilileri, Zephyrus S GX701'in, standart bir dizüstü bilgisayardan çok daha farklı bir klavye konumlandırmasına sahip olduğunu aktardı. Marka, işlemci ve ekran kartı gibi ısınan donanım parçalarının daha rahat nefes alması amacıyla alt bölüme konumlandırılmış sıra dışı klavye tasarımı sayesinde oldukça ince yapıdaki kasasına rağmen, cihazın etkin bir soğutma sağlayarak daha uzun yıllar istikrarlı bir performans sunacağına dikkat çekildi. 

PİL ÖMRÜ HAKKINDA 

Zephyrus S GX701'in, pil ömrü konusunda da oyuncuları yarı yolda bırakmayacağı vurgulandı. Geliştirilen Optimus teknolojisiyle birlikte, oyun ve diğer profesyonel işlemler sırasında tam güçte, internette gezinme ve video izleme gibi basit işlerde ise tasarruf modunda çalışabildiği bilgisi verildi. Otomatik olarak değişen bu ayarların ayrıca manuel olarak da değiştirilebildiği söylendi. 

PANTONE tarafından onaylanan ekranıyla profesyonel tasarımcı ve içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını da kapsamlı bir şekilde karşılayacağı söylenen yeni nesil Zephyrus S17'nin, Wi-Fi 6(Gig+) 2x2 hızında kablosuz internet teknolojisi barındırdığı belirtildi. ROG Zephyrus S17 (GX701) tüm Türkiye'de teknoloji marketlerde satışta sunuldu. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Yaşam
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım Güncel
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Politika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i 'CHP'nin başında İnce olmalı' diyor
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i "CHP'nin başında İnce olmalı" diyor
Altın 480,8 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 480,8 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Deniz Demir Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Beren Saat Barış Arduç Merve Boluğur Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Teknoloji markasından taşınabilir 'güçlü' oyun bilgisayarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 14:01:27. #1.15#
title