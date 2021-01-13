Teknoloji markası, CES 2021'de oyuncu serisi bilgisayarlarını tanıttı

Teknoloji markası ASUS, oyuncu serisi Republic of Gamers ailesinin en yeni dizüstü bilgisayar modellerini, teknolojilerini ve gelişmelerini, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıttığını duyurdu.

Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronics Show-CES) ASUS, oyuncu serisi Republic of Gamers ailesinin en yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Etkinlikte ROG Flow X13, Zephyrus Duo 15 SE ve diğer yeni ürünlerin ön plana çıktığı bildirildi.

"YÜKSEK TAŞINABİLİRLİK İLE MAKSİMUM PERFORMANS BİRLEŞTİRİLDİ"

Geçtiğimiz dönemde 13 inçlik yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara talep olduğu ve en yüksek oyun performansını bu kadar kompakt bir formda nasıl sunabilecekleri üzerine çalıştıklarını aktaran ASUS ROG, daha yüksek taşınabilirlik ile maksimum performansı birleştirmeye karar verdiklerini açıkladı.

8 çekirdekli AMD Ryzen ™ 9 5980HS işlemci ve GeForce® GTX 1650 ekran kartını sadece 15mm inceliğinde ve 1.3 kg kalınlığında, katlanabilen, dokunmatik ekranlı Flow X13 kasasına sığdırarak uyumlu ve istikrarlı bir sonuç ortaya koyduklarını aktaran firma, ultra taşınabilir bir tasarım faktörüne güç ve esneklik ekleyen yeni harici GPU (eGPU) donanımıyla da, sorunsuz bir şekilde entegrasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yenilikçi ROG XG Mobil'in diğer alternatif harici grafiklerin en küçük örneği olduğu savunuldu ve buna artı olarak Thunderbolt 4'ten daha hızlı özel bir PCIe® 3.0 x 8 ara yüzü üzerinden doğrudan CPU'ya bağlanan tam güçte bir GeForce RTX ™ 3080 GPU olduğu aktarıldı. Diğer yandan harici GPU'ya bağlanan bilgisayarın başka bir adaptör ile prizden güç almasına gerek olmadığı söylendi. 280W AC adaptörün hem XG Mobile'ın hem de Flow X13'ün gücünü sağladığı belirtildi.

Yalnızca 1 kg (2,2 lb) ağırlığında ve 155 mm (D) x 208 mm (G) x 29 mm (Y) ölçülerinde olan XG Mobile'ın, 1.3kg ağırlığındaki X13 cihazını üst düzey bir oyun performansı sunan canavara dönüştürdüğü söylendi. AMD'nin en güçlü ve en yeni mobil işlemcisine sahip olduğunun altı çizilen X13 Flow'un dahili olarak sahip olduğu GTX 16 serisi ekran kartı sayesinde yüksek performans sunabildiği ve yetinmeyenler için ayrıca XG mobile ile en yüksek performansa sahip olduğu firma tarafından verilen diğer bilgiler arasında yer aldı.

DÜNYANIN EN HIZLI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR EKRANI

Etkinlikte, şirket aynı zamanda rekabetçi turnuvalarda e-spor oyuncularına üst seviye bir deneyim sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Bunun için Strix SCAR 15 ve Strix SCAR 17'yi duyuran marka, 360 Hz yenileme hızı ve 3 ms yanıt verme süresiyle dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayar ekranını sunduklarının altını çizdi. Yeni Strix Scar serisi ile ilgili açıklama yapan E.EMEA Bölgesi Genel Müdürü Benjamin Yeh şunları söyledi: "Geçen yıl da satışta olan Strix Serileri, ROG'nin en güçlü oyun dizüstü bilgisayarlarını temsil ediyor. Strix SCAR'ın 17-inç sürümünü seçerek, kusursuz performans için üst düzey CPU ve GPU elde etmiş olacaksınız. RTX 3080 ekran kartı ile gelecek yeni seri, daha az gürültü, daha iyi termal soğutma ve daha yüksek pil ömrü kapasitesi için, en yeni AMD Ryzen 9 5000 Serisi CPU kullanıyor ve bu işlemci ailesine sıvı metal soğutma ekleyerek çok büyük ve zor bir gelişme kaydettik. Yeni Strix SCAR ayrıca, en iyisini arayan oyuncular için ultra hızlı 360 Hz paneli ve yeni optik-mekanik klavyeyi de sunuyor. Son birkaç yılda e-spor ve dolayısıyla zorlu oyunlar için uygun dizüstü bilgisayarlarına olan talep arttığından, yenilenen Strix bu yıl en önemli serilerden biri olacak."

Diğer yandan Tip C ile şarj desteği getirerek üst seviye performansın mobilitesini arttırmayı amaçladıklarını aktaran marka yetkilileri, cihazda ayrıca iki-Yönlü Yapay Zeka Gürültü Engelleme Teknolojisi olduğunu da vurguladı.

ÇİFT EKRANLI OYUN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI: ZEPHYRUS DUO 15SE

Etkinlikte en çok ilgili çekeceği düşünülen diğer bir modelin de çift ekranlı dizüstü oyun bilgisayarı olan Zephyrus Duo 15SE olduğu söylendi. ASUS, orijinal ZenBook Pro Duo ile ikinci ekran teknolojisine öncülük ettiğini vurguladı ve ROG Zephyrus Duo 15SE ile bu teknolojiyi sonraki seviyeye taşıdıklarını söyledi.

ROG Zephyrus Duo 15SE modelinin, aynı zamanda soğutma sistemi için hava akışını iyileştiren büyük bir havalandırma boşluğu açtığı belirtildi. Yetkililer, ScreenPad Plus ikinci ekranın yükselen yapısını şu şekilde açıkladı:

"Dizüstü bilgisayar açıldığında, ROG ScreenPad Plus kolay görüntüleme ve dokunmatik ekran etkileşimi için 13 ° açıyla yükselir. Bu hareket oldukça akıcı gerçekleşir ve ekranların yükselişi ile çakışmayacak şekilde ayarlanan özel bir menteşe ile dikkatlice düzenlenmiştir. Bu sayesede daha rahat bir hava akışı sağlanır ve cihazın soğutması desteklenir."

Yeni Zephyrus Duo 15SE'nin donanım detayları ile ilgili konuşan marka, yeni nesil AMD Ryzen ™ 9 5900HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX ™ 3080 ekran kartı ile iki ekranlı mobiliteden yüzde 100 faydalanılacağının altını çizdi.

Yüksek kapasiteli 90Wh pilin yalnızca 30 dakikada yüzde 50'ye getiren hızlı şarj teknolojisini desteklediği söylenirken, bilgisayarın ayrıca, 100W 'a kadar Tip-C cihazlardan da şarj edilebileceği verilen diğer bilgiler arasındaydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı