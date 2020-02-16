Teknoloji macera ile buluştu

16.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:10

Yerli yazılım VR oyunlarından nano teknolojiye, engelliler için oyun parklarından elektrikli faytonların sergilendiği macera ve eğlence fuarları kapılarını açtı.

İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı ATRAX 2020 kapılarını açtı. Fuarda, yerli yazılım VR oyunlarından nano teknolojiye, engelliler için oyun parklarından elektrikli faytonlara kadar geniş yelpazede birçok ürün ve hizmet yer alıyor.

2005 yılından beri sanal gerçeklik temelli oyunlarda Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirten şirket temsilcisi Mustafa Mertcan, "Özellikle 2010'a kadar çalışmalarımız Ar-Ge ile geçti. Maalesef satış hiç olmadı ama sabırlı bir insanım. Bekleyerek 2010 yılından itibaren şu anda bulunmuş olduğumuz 60 tane ülkeye ihracat yapar konuma geldik. Bunun yanında yüzde 95 ihracatla çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak ABD, Çin ve Körfez bölgesi" dedi.

"BU OYUNU ÖZELLİKLE ARAP ÜLKELERİNE YOĞUN OLARAK SATIYORUZ"

Yerli yazılımla geliştirdikleri Light of Hope Defender'ı bu fuarda ziyaretçileriyle buluşturduklarını belirten Mertcan, "Marvel Studios, Universal Studios gibi markalarla çalışıyoruz. Altı eksenli hareketli platform üzerine kurulu olan Defender adlı oyun, VR gözlükler ile oynanıyor. Oyuncular interaktif bir şekilde oyun içerisinde birbirini görüp yarışabiliyor. Oyunda dünya uzaylı istilası altında. Böyle bir dünyada konvoy içindeki bir jipte ateş ederek ilerlemeye çalışıyorlar. Hayatta kalarak yolculuk yapıyorlar. Bu oyunu özellikle Arap ülkelerine yoğun olarak satıyoruz. Eğlence sektörüne yeni bir heyecan daha getireceğiz. Şirket olarak CES 2019 İnovasyon Ödülü ve IAAPA Brass Ring Award ödüllü ürünü Hurricane 360 VR'da fuarda yerini alıyor" açıklamalarında bulundu.

Fuara gelen bir oyunsever deneyimlediği VR oyununu çok beğendiği söyleyerek, "Böyle bir teknolojiyi Türk firmasından gördüğümüz için çok gururluyum. Bize duygu katıyor. Bir oyunu duygu katarak oluşturmuşlar. Oyundaki bütün hisleri burada hissediyorsunuz. Sanal gerçekliği bizlere sunan bütün firmaları kutluyorum" dedi.

Su parkları üreten şirketin satış bölge yöneticisi Murat Aygen, su parklarında engelle vatandaşları ağırlayamadıklarını söyleyerek, "Kurduğumuz tesislerde interaktif ürünler geliştirerek, engelli vatandaşlarında bu eğlenceli aktivitelerden yararlanmasını sağlıyoruz. Bu yönde bir ürün geliştirdik. Geçen sene bu ürünü Tuzla'da açmıştık. Sistem dokunmatik ekranlar üzerinden dokunarak çalışıyor. Hız gerektiren bir oyun" ifadelerini kullandı.

Fuarda Göbeklitepe temalı ürünü sergileyen şirket müdürü Cüneyt Sayın, Göbeklitepe'nin Türkiye'ye tarihten kalan bir miras olduğuna dikkat çekerek, "Göbeklitepe'yi bu fuarda tema haline getirdik. Bu temayı tüm dünyada sergiliyoruz. Temada nano teknolojisi boya kullandık. Bu şekilde şeffaf heykel ürünleri yapmayı başardık. Bu teknolojiyi de Göbeklitepe temasında sergilemek istiyoruz. Göbeklitepe'yi bütün dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Ayrıca, 'Otomat Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı Vendex Turkey' ve 'Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey' de ziyaretçilerini ağırlayacak.

(Muhammed Fırat Aksoy - Uğur Çetin/İHA)

Kaynak: İHA