Teknoloji Kullanımında İleri Analitiğin Önemi Nedir?

KoçSistem Muhasebe Müdürü Serdar Tunç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Teknoloji kullanımında ileri analitiğin önemine vurgu yapan Tunç, "Önümüzdeki yıllar içerisinde özellikle globalleşen dünyada teknolojiyi mutlaka her kanalda kullanmamız gerekiyor. Bu noktada da ileri analitik çok önemli ve hayatımızı kolaylaştıracak bir formül. Bizler de KoçSistem olarak bu noktada çok özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu projeler sayesinde de Türkiye'de perakende sektörünün geleceğine de katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.