"Teknoloji ile Üretelim" platformu kuruldu

25.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:02

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, dijital teknoloji yetenekleri kazanmadan ve bu teknolojilerin potansiyeli anlaşılmadan teknoloji ile üretmeye yönelik bir vizyon oluşturulmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Lenovo'nun girişimiyle kurulan "Teknoloji ile Üretelim" platformunun tanıtım toplantısı Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Futurebright Kurucu Ortağı Akan Abdula, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Lenovo'nun girişimiyle FutureBright Group, TEGV, İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft gibi kuruluşlar başta olmak üzere Türkiye'de teknolojide üretimi amaç edindirmek hedefiyle kurulan platform çatısı altında Türkiye'nin kalkınması için çalışmalar yürütülecek.

Türkiye'de teknolojiyle üretimi hedefleyen platform, çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere, teknolojik dünyayı tanımaları ve katma değerli üretim alanında rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli donanımı kazandırmayı hedefliyor.

Hantaloğlu, toplantıdaki konuşmasında, platformun amacı konusunda bilgi verdi.

Türkiye'nin yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlaması ve gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı kapatabilmesi için teknolojinin eğitime entegre edilmesinin önemine işaret eden Hantaloğlu, şunları söyledi:

"Kuruluşuna öncülük ettiğimiz platformun amacı, Türk toplumunun teknolojiyi tüketen tarafta değil, teknoloji ile üreten tarafta olmasını sağlamaktır. Bugün itibarıyla harekete geçirdiğimiz sürdürülebilir 'Teknoloji ile Üretelim' platformu olarak teknolojiyi kullanarak üretim amacımıza yönelik yol haritamızı belirleyip çalışmalarımıza başladık. Teknoloji ile üretime geçebilmek ve dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanmak için temel koşul, ilgili herkesin gerekli dijital yeteneklere sahip olmasıdır.

Dijital teknoloji yetenekleri kazanmadan ve bu teknolojilerin potansiyeli anlaşılmadan teknoloji ile üretmeye yönelik bir vizyon oluşturulması mümkün değildir. Platform olarak hedefimiz, teknolojiyi üretirken kullanabilen, mesleğine entegre edebilen, teknolojik gelişmelere açık ve gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmektir. Türkiye'de teknoloji ile üretimi sağlayacak ortak paydada buluşmak üzere tüm özel ve kamu kuruluşlarına, bu platforma katılmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz."

"100 çocuğumuzdan sadece ikisi kodlamayla ilgili bir şeyler denemiş"

Toplantıda FutureBright Group'un Türkiye'de teknoloji kullanımı eğilimi konusunda gerçekleştirdiği araştırma sonuçları paylaşıldı.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Türk insanı teknolojik araçları eğitime, tasarıma ve dijital tabanlı üretime entegre etmekte zayıf kalıyor. Bununla birlikte Türkiye'de bireyler, teknoloji ile üretim konusundaki bilgi yetersizliğinden dolayı teknolojiyi üretim alanında verimli kullanamıyor.

Sonuçlara ilişkin bilgi veren FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, araştırmayla birlikte toplumun teknoloji ile üretmek yerine teknolojiyi tükettiğinin ortaya çıktığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"1802 kişi ile yaptığımız araştırma, toplumumuzun teknolojiyi eğlence amaçlı kullandığını gösteriyor. Çocuklarımız elbette eğlenerek teknoloji dünyasına dahil olsunlar, ancak teknoloji kullanımının salt eğlenceye yönelik olmasını istemiyoruz. Araştırmamız eğlence ile başlayan bu yolculuğun, ülkemizde teknolojik üretime dönüşmediğini gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre anne babaların sadece yüzde 15'i kodlamayı duymuş, 100 çocuğumuzdan sadece ikisi kodlamayla ilgili bir şeyler denemiş. Çocuklarımız deney yapsınlar, kodlasınlar ve kendilerini daha net ifade edebilmek için teknoloji ile üretsinler istiyoruz. İşte çocuklarımızın bu teknoloji yolculuğunda, platform olarak onlara kılavuzluk yapma arzusundayız."

Platformun çocuklara yönelik eğitim çalışmalarında rol üstlenen TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, 2019 yılında Lenovo'nun desteği ile Ergani ve Gümüşpala Öğrenim Birimleri'nde "Tasarım ve Beceri Atölyeleri"ni açtıklarını bildirdi.

2020'de ise Lenovo'nun, Bilişim Eğitim Programı'nı sahiplendiğini aktaran Tosyalı, "Lenovo'nun TEGV'e katkıları ile, çocuklarımız teknoloji ve bilişim ile ilgili becerilerini geliştiriyor. Bugün açıklanan 'Teknoloji ile Üretelim' platformunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise, "İTÜ ARI Teknokent olarak Türkiye'de teknoloji üretilmesi için gösterdiğimiz çabaları bu platformun da bir paydaşı olarak destekliyoruz. İTÜ ARI Teknokent'in çatısı altında, gençlerimizin oyun geliştirmeden yapay zekaya pek çok farklı alanda becerilerinin artacağına ve bu platformun birkaç yıl içerisinde önemli çıktıları olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

7-13 yaş 50 bin çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi verilecek

Toplantıda verilen bilgiye göre, "Teknoloji ile Üretelim" platformu, Türkiye'de katma değerli üretimin artması ve toplumsal kalkınmayı desteklemek üzere her kesimin teknolojiyle üreten tarafta olmasını hedefliyor.

Bu amaçla platform, teknolojiyi üretim amacı olarak kullanmayı teşvik eden olanaklar sağlayacak projeler gerçekleştirecek.

Platform, TEGV'nin 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş 50 bin çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedeflerken, ayrıca çocuklar sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri yerden eğitime katılabilecek.

Teknoloji ile Üretelim platformu, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik "Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi" de kuracak.

Platform ayrıca meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine; etkin ve üretken bilgisayar kullanımı, 3 boyutlu yazıcı eğitimi, ileri kodlama ve mesleki yazılım eğitimi, sosyal medya yönetimi ve web tasarım eğitimi olanağı sağlayacak.

Kaynak: AA