Teknoloji Gündemini Değerlendiriyoruz - 5 Çayı

Teknoloji videoları ve teknolojiye dair her şey için kanalımıza ABONE Olun >>https: //goo.gl/ylUFmZ
Son dakika! Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, görevden alındı
Barzani'den referandumu erteleme sinyali: Değerlendireceğiz
Okul saatlerinde yetki valide! Servislere yasal düzenleme geliyor
Ankara'da mezardan çıkartılan cenazeyi, Tunceli'de kadınlar omuzladı
Kanal yönetimi affetmedi! Mehmet Ali Erbil'i kovdular
Dünyanın en güzel kız çocuğuydu, şimdi nefes kesiyor!
Hem evli hem pişkin! Eşine resmen "İhaneti sineye çek" diyor
Birkan'dan sonra sıra gelin adaylarında
8 aylık bebeğini kaşıkla döven anneye verilen ceza dumur etti!
Talihsiz adamın kalbi, halay başı olmaya dayanamadı! O anlar kamerada
Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Halk otobüsü şoförü tartıştığı sürücüyü yumrukladı, vatandaş kaydetti!
Belçika'dan bir skandal PKK kararı daha
Canlı yayında aldı eline makası, kadın sunucunun elbisesini kesti
Vefalı dost! Arkadaşı, Selana Gomez'e böbreğini verdi