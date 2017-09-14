Teknoloji Gündemini Değerlendiriyoruz - 5 Çayı

5 Çayı programımızda bu haftanın dikkat çeken haberlerini sizler için yorumluyoruz. Sizler için derlediğimiz haberler ve yorumlarımızla saat 17: 00'da karşınızda olacağız!



Kaçırdım diye üzülme



Canlı yayını kaçıranlar için, yayın tekrarı kanalımıza olacak!



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