Teknoloji Gündemini Değerlendiriyoruz - 5 Çayı
5 Çayı programımızda bu haftanın dikkat çeken haberlerini sizler için yorumluyoruz.
5 Çayı programımızda bu haftanın dikkat çeken haberlerini sizler için yorumluyoruz. Sizler için derlediğimiz haberler ve yorumlarımızla saat 17: 00'da karşınızda olacağız!
Kaçırdım diye üzülme
Canlı yayını kaçıranlar için, yayın tekrarı kanalımıza olacak!
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Canlı yayında konumuzla ilgili görüşlerinizi ekrana yansıtıyoruz ve yorumlarınızı okuyoruz. Yorumlarınız için Twitter'da belirlediğimiz hashtag'i kullanmanız gerekiyor.
Kaynak: Shiftdelete