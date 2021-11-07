Teknoloji Girişimleri - UniPubs
Teknoloji Girişimleri - UniPubs Tarih: 17/11/2021Saat: 17: 00 - 18: 30Beykoz Üniversitesi Yazılım Mühendislik Kulübü "Teknoloji Girişimleri - UniPubs" Konferansı'nı gerçekleştirecek.
Teknoloji Girişimleri - UniPubs Tarih: 17/11/2021
Saat: 17: 00 - 18: 30
Beykoz Üniversitesi Yazılım Mühendislik Kulübü "Teknoloji Girişimleri - UniPubs" Konferansı'nı gerçekleştirecek. Online yapılacak konferans 17 Kasım 2021 Çarşamba Günü Saat 17: 00'de başlayacak olup etkinliğin konuğu UniPubs Kurucu Ortağı Ahmet Ilıcalı olacak. Moderatörlüğü ise Beykoz Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Kulübü Başkanı Bedirhan Büyüköz üstlenecek.
Etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetlidir.
Etkinliğe katılmak için tıklayınız.
Meeting ID: 969 8903 2237
Passcode: 148677
Bu içerik 05/11/2021 tarihinde güncellenmiştir.
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