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Teknoloji Girişimleri - UniPubs

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Teknoloji Girişimleri - UniPubs

Teknoloji Girişimleri - UniPubs Tarih: 17/11/2021Saat: 17: 00 - 18: 30Beykoz Üniversitesi Yazılım Mühendislik Kulübü "Teknoloji Girişimleri - UniPubs" Konferansı'nı gerçekleştirecek.

Teknoloji Girişimleri - UniPubs Tarih: 17/11/2021

Saat: 17: 00 - 18: 30

Beykoz Üniversitesi Yazılım Mühendislik Kulübü "Teknoloji Girişimleri - UniPubs" Konferansı'nı gerçekleştirecek. Online yapılacak konferans 17 Kasım 2021 Çarşamba Günü Saat 17: 00'de başlayacak olup etkinliğin konuğu UniPubs Kurucu Ortağı Ahmet Ilıcalı olacak. Moderatörlüğü ise Beykoz Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Kulübü Başkanı Bedirhan Büyüköz üstlenecek.

Etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetlidir.

Etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Meeting ID: 969 8903 2237

Passcode: 148677

Bu içerik 05/11/2021 tarihinde güncellenmiştir.

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