Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleşti

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi kuruldu.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi girişiminde şirketleşme süreci tamamlandı.

Antalya OSB, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Genç Organize Sanayi Derneği ortaklığında kurulan şirketin, Yönetim Kurulu Başkanlığına, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Başkan Yardımcılığına ise Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve sanayici Hakkı Ergin Civan seçildi.

Şirketin 13 kişilik yönetim kurulunda Antalya OSB'den 8, Antalya Bilim Üniversitesi'nden 2, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Genç Organize Sanayi Derneği'nden 1'er görev aldı.

Öncelikle hazırlayacağı stratejik plan ile Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek olan şirket, oluşturacağı yönerge ile bölgede yer alacak firmaların kabul süreçlerini ve işletimini standarda bağlayacak.

Söz konusu tüm süreçler, yönetim kurulu üyelerinin görev alacağı komiteler tarafından yürütülecek.

Yönetim kurulu ayrıca, akademisyenlerin yer alacağı bir bilim ve danışma kurulu oluşturup bölgenin bilimsel altyapısı ve ticarileşmesi ile ilgili süreçleri konusunda uzman akademisyenler ile birlikte planlayacak. Mimari çalışmaları büyük bir hızla devam eden teknoloji geliştirme bölgesinde inşa çalışmalarının 2019 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor.