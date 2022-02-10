Teknoloji Geliştirme Bölgeleri desteklerinde kapsam genişletildi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında açılacak kuluçka merkezleri ile söz konusu bölgelerdeki firmalara yönelik teşviklerin sürelerinin uzatılması, bölgelerdeki işletmelerde çalışan personelin faaliyetlerini bölge dışında da yürütmelerini içeren konularda düzenlemeler yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, 3 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda tanımlanan bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezlerine ilişkin süreçlerde usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, farklı ülke uygulamaları dikkate alınarak, Türkiye'deki Ar-Ge yenilik ekosisteminin önemli aktörlerinden olan teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketlerinin, bünyelerinde yer alan kuluçka merkezlerini, Bakanlıkça belirlenecek şartlar çerçevesinde bölge dışında da açabilmelerine imkan tanındı. Bu şartlar çerçevesinde girişimcilerin destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılması amaçlandı.

Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezlerinde yer alacak Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan kuluçka girişimcilerinin nitelikleri ve bu merkezlerde bulunabilecekleri süreler tespit edildi.

Atölyelerde ortak kullanıma yönelik makine, ekipman ve yazılımlara ilişkin destek talebinin değerlendirilebilmesi kriterleri de tanımlandı.

Bu kapsamda, teknoparklarda faaliyet gösteren girişimcilerin üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirdikleri projelerin hayata geçirilmesi, projelerde ortaya çıkan ürünlerin prototipinin oluşturulması ve bunların yapılması amacıyla bölge yönetici şirketlerine altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi için yardım amaçlı verilen desteğin yanı sıra Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipmanlara yönelik destekler de verilebilecek.

Bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin düzenleme yapıldı

Kanunda yer alan teşviklerin sürelerinin uzatılması, gelir vergisi stopaj desteğinin işveren lehine uygulanması, destek personeli sayısının artırılmasıyla bölgelerde yer alan işletmelerde çalışan personelin faaliyetlerini bölge dışında da yürütmelerine ilişkin düzenleme de yapıldı.

Ar-Ge ve yenilik ekosistemine yönelik girişimcileri desteklemek ve teknolojiye yatırımın artması için kanunda yer alan teşviklerin süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatıldığından, ilgili süreler yönetmelikte düzenlendi.

Ayrıca, teknoloji geliştirme bölgelerindeki girişimcilerin istihdam yükünün azaltılması amaçlanarak, gelir vergisi stopaj desteğinin işveren lehine uygulanması gerektiği hususu netleştirildi.

Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personeli sayısının artırılmasına ilişkin hususlar düzenlendi. Esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak bölgelerde yer alan işletmelerde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını bölge dışında da yürütmesi ve kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması sağlandı.

Girişim sermayesi uygulamaları düzenlendi

Bölgelerde faaliyette bulunanlara sağlanan sermaye desteklerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulamasının süresi uzatılırken, indirim konusu yapılacak tutarın yıllık 1 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin kanun değişikliği yansıtıldı.

Desteklenecek programlar kapsamında temel bilimler mezunlarına ilave olarak, Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine, Bakanlıkça ilan edilecek alanlar destek kapsamına dahil edildi.

Doktora öğrenci desteğinin usul ve esaslarıyla girişim sermayesi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler de belirlendi.