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TEKNOLOJİ GELENEKLE BİRLEŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde dokuma eğitmeni Sultan Gençtürk, robotik kodlamayı el dokuması halı tezgahlarına uyguladı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde dokuma eğitmeni Sultan Gençtürk, robotik kodlamayı el dokuması halı tezgahlarına uyguladı. Manisa'nın jeosit (jeolojik sit alanları) alanlarını robotik kodlama ile resmettikten sonra halı deseni olarak dokuyan öğrenciler, unutulmaya yüz tutan el sanatının da yaşamasına katkı sağlıyor.

Salihli'de yaşamını sürdüren 1 çocuk annesi dokuma eğitmeni Sultan Gençtürk (50), unutulmaya yüz tutan el dokuma sanatını canlandırmak ve yaşatmak için çocuklara özel 'Biz Çizdik, Biz Dokuyoruz' projesini tasarladı. Türk Patent Enstitüsü'nün tescillediği projeyle yaşları 5 ila 12 arasında değişen öğrenciler, dokuma tezgahının başına geçti. Öğrenciler, okullarında robotik kodlama ile çizdiği Manisa'nın jeosit alanlarını, halıya dokuyarak resmediyor. El ve zihin becerileri gelişen öğrenciler, unutulmaya yüz tutan el sanatının da yaşamasına katkı sağlıyor.

Genç kuşaklara kültürel miras dokuma sanatını sevdirmeyi hedefleyen Gençtürk, "Çocuklar okulda robotik kodlama ile çizdiği resimleri halıya dokuyor. Aşama aşama, çiti atmasını, kilimlik yapmasını, ilmek atmasını, atkı atmasını, kenar örgüsünü ve en önemlisi de çizdikleri resimleri halıya dokuyan öğrenciler, el ve zihin becerilerinin gelişmesinin yanı sıra unutulmaya yüz tutan el sanatının da yaşamasına katkı sağlıyor" dedi.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Hatice Yüzüdüzgün, öğretmeni sayesinde halı dokumayı çok sevdiğini ve fırsat buldukça ailesiyle birlikte gelerek halı dokuduğunu söyledi.

TEKNOLOJİ GELENEKLE BİRLEŞTİ

TEKNOLOJİ GELENEKLE BİRLEŞTİ

TEKNOLOJİ GELENEKLE BİRLEŞTİ

TEKNOLOJİ GELENEKLE BİRLEŞTİ
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