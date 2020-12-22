Teknoloji firmasından yılbaşına özel kampanya

Teknoloji perakende firması Teknosa, yılbaşına özel tüm ürünlerde indirim yaptığını duyurdu. Akıllı telefonlardan notebooklara, televizyonlardan küçük ev aletlerine, hobi ve oyun ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine ve aksesuarlara kadar birçok üründe indirim başladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, internet sitesinde yeni yıl hediye rehberi olduğunu ve yılbaşına özel tüm ürünlerde indirim kampanyası başlattıklarını açıkladı. Yeni yıl alışverişlerini markanın internet sitesinden üzerinden yapacakların, kampanyalardan, güne özel tekliflerden ürün bilgilerine kadar her konuda mağazalarda olduğu gibi uzmanlardan Web-chat üzerinden canlı destek alabileceği aktarıldı. Video-chat hizmeti ile mağazaya gitmeden mağaza deneyimi yaşamak, ürünü görmek, mağazadaki danışmana bağlanarak birebir bilgi almanın mümkün olduğu belirtildi.

Kişilerin, siparişlerini aynı gün veya ertesi gün hızlı teslimat ile alabileceği ayrıca, araçta/otoparkta teslimat seçeneklerinden faydalanabileceği ifade edildi.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Hayatın her alanında vazgeçilmez olan teknoloji ürünlerine ve sevdiklerini mutlu edecek uzun ömürlü hediyelere avantajlarla erişmek isteyenler için akıllı telefonlardan notebooklara, televizyonlardan küçük ev aletlerine, hobi ve oyun ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine ve aksesuarlara kadar tüm ürün gruplarında özel indirimler, avantajlı ödeme seçenekleri yıl sonuna kadar devam ediyor" denildi.

HEDİYE KAZANDIRAN ÇEKİLİŞ FIRSATI

Yıl sonuna kadar akıllı telefon alışverişi yapanlara da ayrıca hediye kazanma fırsatı da verildi. Kampanya kapsamında Teknosa mağazalarından veya teknosa.com üzerinden tek seferde bin lira ve üzeri akıllı telefon ürünlerinden satın alanlar çekiliş hakkı kazanıyor. Çekilişte, IPhone 11, Samsung Galaxy A71, Apple Watch Series 6, Oppo Reno 4 Lite, HUAWEI P40 LITE, Xiaomi Redmi Note ve daha birçok hediye kazanma şansı sunuldu. Çekilişle ilgili detaylı bilgiye www.teknosa.com üzerinden ulaşılabileceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Aslanhan