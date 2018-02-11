Teknoloji Ekipleri ve İş Birimleri Arasındaki Stratejiler Nasıl Belirleniyor?

Ziraat Teknoloji A.Ş. Bilgi Güvenliği Grup Yöneticisi Ayşim Niksarlı, teknoloji ekipleri ve iş birimleri arasındaki stratejilerin nasıl belirlendiğini Wise TV'ye anlattı.

Teknoloji ekiplerinin iş birimlerinin rekabet gücünü arttırmak için sahada olduklarını ve stratejiler belirlenirken bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Niksarlı, her kanalın kendine özgü güvenlik gereksinimleri olduğundan dolayı, teknoloji ekiplerinin buna göre bir strateji belirlediğini ifade etti.