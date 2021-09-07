Teknoloji Diyeti Kampı, gençlere teknolojisiz bir hayat deneyimi yaşattı

Eskişehir Büyükşehir Gençlik Merkezi, Teknoloji Diyeti Kampı ile Han İlçesi'nde gençlerin doğal ve tarihi güzellikler içerisinde dolu dolu 3 gün geçirmelerini sağladı.

Gençler kampta teknolojiden uzak birçok etkinliğe katılmanın tadını çıkardı.

Teknoloji Diyeti Kampı'nda buluşan gençler, gençlik oyunları (strateji ve takım oyunu), tiyatro, yaratıcı drama, eğitim-kişisel gelişim, teknolojisiz iletişim gibi birçok konuda yeni deneyimler kazandılar.

Kampta çadırlarını kuran gençler telefon, tablet, laptop gibi teknolojik aletleri görevlilere teslim ederek, "teknolojisiz bir yaşam" deneyimi yaşarken bu süre zarfında çok sayıda etkinliğe katılarak eğlenceli bir zaman geçirmenin keyfini çıkardı. Eski Tiyatro Kurucusu Melih Okur'un öncülüğünde, "Bayrak kapmaca, kılıç çukuru, kutu oyunları, kontak, vampir köylü, bay cub" gibi gerçek zamanlı eğlenceli oyunlar oynayan gençler, Kişisel Gelişim Uzmanı Serpil Yolal ve İletişim Uzmanı Dt. Bülent Özdoğan'dan ise yaşamı güzelleştirmenin yolları ve doğru iletişim konularında bilgiler edindi.

Gençlerin yemeklerini kamp süresince Han'ın Eli Kadın İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar hazırladı. Gençler burada yemek yapım aşamalarını da yerinde görürken Lavanta Sabun Atölyesi'ni ziyaret ederek sabun yapım sürecini de yerinde deneyimledi. Yazılıkaya tarihi bölgesinde gezi ve yürüyüş yapan gençler, bölgenin doğal güzelliklerini yerinde görme imkanı buldu. Kampın kendileri adına çok faydalı geçtiğini belirten gençler, "Gayet güzel ve sıcak bir ortam yaşadık. Teknolojiden uzak eğlenceli bir kamp oldu. Tekrarı olduğunda yine gelmeyi düşünüyoruz. Çok eğlendik. Bu imkânı bize tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. Gençlik Merkezi yetkilileri de gençlere yönelik eğitici ve sosyal aktivitelerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler