Teknoloji Diyeti Kampı, gençlere teknolojisiz bir hayat deneyimi yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teknoloji Diyeti Kampı, gençlere teknolojisiz bir hayat deneyimi yaşattı

Teknoloji Diyeti Kampı, gençlere teknolojisiz bir hayat deneyimi yaşattı
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Gençlik Merkezi, Teknoloji Diyeti Kampı ile Han İlçesi'nde gençlerin doğal ve tarihi güzellikler içerisinde dolu dolu 3 gün geçirmelerini sağladı.

Gençler kampta teknolojiden uzak birçok etkinliğe katılmanın tadını çıkardı.

Teknoloji Diyeti Kampı'nda buluşan gençler, gençlik oyunları (strateji ve takım oyunu), tiyatro, yaratıcı drama, eğitim-kişisel gelişim, teknolojisiz iletişim gibi birçok konuda yeni deneyimler kazandılar.

Kampta çadırlarını kuran gençler telefon, tablet, laptop gibi teknolojik aletleri görevlilere teslim ederek, "teknolojisiz bir yaşam" deneyimi yaşarken bu süre zarfında çok sayıda etkinliğe katılarak eğlenceli bir zaman geçirmenin keyfini çıkardı. Eski Tiyatro Kurucusu Melih Okur'un öncülüğünde, "Bayrak kapmaca, kılıç çukuru, kutu oyunları, kontak, vampir köylü, bay cub" gibi gerçek zamanlı eğlenceli oyunlar oynayan gençler, Kişisel Gelişim Uzmanı Serpil Yolal ve İletişim Uzmanı Dt. Bülent Özdoğan'dan ise yaşamı güzelleştirmenin yolları ve doğru iletişim konularında bilgiler edindi.

Gençlerin yemeklerini kamp süresince Han'ın Eli Kadın İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar hazırladı. Gençler burada yemek yapım aşamalarını da yerinde görürken Lavanta Sabun Atölyesi'ni ziyaret ederek sabun yapım sürecini de yerinde deneyimledi. Yazılıkaya tarihi bölgesinde gezi ve yürüyüş yapan gençler, bölgenin doğal güzelliklerini yerinde görme imkanı buldu. Kampın kendileri adına çok faydalı geçtiğini belirten gençler, "Gayet güzel ve sıcak bir ortam yaşadık. Teknolojiden uzak eğlenceli bir kamp oldu. Tekrarı olduğunda yine gelmeyi düşünüyoruz. Çok eğlendik. Bu imkânı bize tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. Gençlik Merkezi yetkilileri de gençlere yönelik eğitici ve sosyal aktivitelerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Derya Baykal Melisa Şenolsun
Spor Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Mergim Berisha Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Teknoloji Diyeti Kampı, gençlere teknolojisiz bir hayat deneyimi yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:04:04. #1.15#

title