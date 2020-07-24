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Teknoloji devlerinin Temsilciler Meclisi görüşmeleri erteleniyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri Amazon, Apple, Facebook ve Google CEO'larının ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılması planlanan görüşmeleri erteleniyor.

Teknoloji devlerinin Temsilciler Meclisi görüşmeleri erteleniyor
24.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:53

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri Amazon, Apple, Facebook ve Google CEO'larının ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılması planlanan görüşmeleri erteleniyor.

CNBC'nin haberine göre, Temsilciler Meclisi Hukuk Komitesi'nin Pazartesi günü yapılması planlanan toplantının, geçen hafta yaşamını yitiren ve sivil haklar alanındaki mücadelesi ile tanınan Temsilciler Meclisi üyesi John Lewis için yapılacak tören nedeniyle ertelenecek.Daha sonra yapılması beklenen Komite toplantısında Amazon CEO'su Jeff Bezos, Apple CEO'su Tim Cook, Google'ın sahibi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Kongre üyelerinin sorularını yanıtlamaları bekleniyor.


Kaynak: DHA

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