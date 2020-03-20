Teknoloji Devlerinin Koronavirüs Kaybı 1.3 Trilyon Dolar Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını en çok teknoloji sektörünü etkiledi. Teknoloji şirketleri bu süreçte ciddi

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını en çok teknoloji sektörünü etkiledi. Teknoloji şirketleri bu süreçte ciddi değer kaybına uğradı ancak yalnızca iki şirket konumunu koruyabildi.

Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook ve Alphabet kısacası MAGA, teknoloji sektörüne yön veren, dünyanın en değerli beş şirketi konumundaki isimler. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybettiği büyük salgın coronavirüsten etkilenen teknoloji şirketlerinin başında geliyorlar. Söz konusu şirketlerin değer kaybı 1.3 trilyon doları geçti; piyasadaki trilyon dolarlık şirketlerin sayısını da azaldı. Bahsettiğimiz beş şirket arasından sadece Apple ve Microsoft 1 trilyon dolar bandının üzerindeki yerini koruyabildi. E-ticaret devi Amazon ve Microsoft'un kurulduğu Seattle ve Apple ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'in merkez ofisinin bulunduğu San Francisco Amerika'da salgından en çok etkilenen bölgeler arasında gösterildi.

Teknolojiyi şekillendiren dev şirketler, corona virüsü ile mücadele kapsamında dünya genelinde mağazalarını kapatma kararı aldı ve binlerce çalışanına evden çalışma izni verdi.

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, ülkemizde 20 Mart günü itibarıyla vaka sayısı 359'a ulaştı ve virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığı belirtildi.