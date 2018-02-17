Teknoloji Devlerinden Yatırım!

OLED mikro ekranlar yapan küçük bir firma, sanal ve desteklenmiş gerçeklik (VR ve AR) alanlarında büyük planları olan teknoloji devlerinin dikkatlerini üzerine çekti.

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Apple, LG ve Valve, yapılan başvurulara göre eMagin'e 10 milyon dolarlık yatırım yapıyorlar. Askeri, tıbbi ve endüstriyel alanlarda kullanılan mikro ekranlar üreten New York merkezli The Hopewell Junction kısa bir süre önce dikkatini tüketiciler için başlıklar üreten firmalara çevirmişti.

eMargin'in söylediğine göre birkaç tane üst seviye tüketici ürünleri firması ile stratejik ortaklık kurdular ve bu firmalar ile beraber, çok daha yüksek üretim kapasitesine ulaşmayı amaçlıyorlar.

Bu yatırım, yeni bir hisse yayınlaması olarak yapılandı ve başvuruda belirtilene göre Ocak ayının bitiminden önce sonuçlanması bekleniyordu.

Bu yatırımın gösterdiği bir başka şey ise, teknoloji dünyasının, gözlük takan kullanıcıları bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir 3D ortama taşıma sözü veren sanal gerçekliğe verdikleri önem oluyor. Bu arada güçlendirilmiş gerçeklik ise özel gözlükler aracılığı ile gerçek dünyanın üzerine dijital görüntüler yerleştiriyor.

Apple, Ocak ayında geliştiricilere ARKit 1.5'i yayımlayarak AR alanına verdiği desteği arttırdı. Yolda olan iOS 11.3 yayımının bir parçası olan yazılım, daha zengin uygulamaların oluşturulmasına imkan tanıyacak.

Ayrıca LG ve Valve de bir VR başlığı geliştirmek için ortaklık kurmuş durumdalar...