Teknoloji Devleri Evden Çalışma Süresini Yıl Sonuna Uzattı
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Teknoloji Devleri Evden Çalışma Süresini Yıl Sonuna Uzattı

Teknoloji Devleri Evden Çalışma Süresini Yıl Sonuna Uzattı
08.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:44

Covid-19 salgını ile ilgili endişeler sürmeye devam ederken dünyanın dört bir yanındaki şirketler evden çalışma modeli üzerinden faaliyetlerine devam etmeye başladı.

Covid-19 salgını ile ilgili endişeler sürmeye devam ederken dünyanın dört bir yanındaki şirketler evden çalışma modeli üzerinden faaliyetlerine devam etmeye başladı. Öte taraftan salgının ilerleyişi hakkında bazı soru işaretlerinin ve endişelerin bulunması teknoloji devlerinin evden çalışma süresini uzatmasına yol açtı. İşte detaylar!

Teknoloji Devleri Evden Çalışma Süresini Ne Zamana Kadar Uzattı?

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yaptığı iş itibarıyla evden çalışma imkanı bulunan kişiler bu yılın sonuna kadar evden çalışmaya devam edebilecek. Buna karşın evden çalışma imkanı bulunmayan kişiler temmuz ayından itibaren genişletilmiş güvenlik önlemleri ile birlikte ofisten çalışmaya devam edecek.

Facebook da benzer şekilde bir adım attı ve işlerini uzaktan yürütebilecek çalışanların bu yılın sonuna kadar evden çalışmaya devam edebileceğini, bunun kişinin isteğine bağlı olduğunu duyurdu. Öte taraftan hangi çalışanların ofise dönmesi gerektiğinin henüz belirlenmediği belirtildi.

Her iki şirker de bu tarihlerin koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini vurguladı. Yani sürecin ilerleyeşine bağlı olarak tarihlerin ertelenmesi ya da ileri çekilmesi mümkün olabilir. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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