Teknoloji devinin yeni işlemcili oyun bilgisayarı Türkiye'de
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Teknoloji devinin yeni işlemcili oyun bilgisayarı Türkiye'de

Teknoloji devi ASUS, uygun fiyatlı modellerin bulunduğuna da dikkat çektiği TUF serisinin yeni üyesi FA-506'yı (A15) da Türkiye'de satışa çıkarıldığını açıkladı.

Teknoloji devinin yeni işlemcili oyun bilgisayarı Türkiye'de
05.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:41
Teknoloji devi ASUS, uygun fiyatlı modellerin bulunduğuna da dikkat çektiği TUF serisinin yeni üyesi FA-506'yı (A15) da Türkiye'de satışa çıkarıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde AMD Ryzen 4000 serisi işlemcili cihazları Türkiye'de ilk kez satışa sunan marka, aynı seri işlemciye sahip ve uygun fiyatlı FA-506 modelinin teknoloji marketlerde tüm teknoloji severlerle buluşacağını belirtti

ASUS yaptığı açıklamada yeni Ryzen 4000 serisi işlemcilerin hem Türkiye'de hem de yurtdışında ses getirdiğine dikkat çekti. Marka, bu işlemciye sahip taşınabilir bilgisayarları son kullanıcı ile buluşturmanın önemine değindi.

"ÖNCELİK FİYAT VE PERFORMANS"

Marka, Ryzen 4800 ve 4900 işlemci alternatifleri ile satışta olan FA506'nın, ekran kartı tarafında da RTX serisi ve GTX 16 seçeneklerinin sunduğunu aktardı.

Önceki nesillere göre çok ciddi bir performans artışı olduğunu vurgulayan marka, donanım tarafında vurguladığı diğer konu ise, cihazda yer alan ve DDR4-3200 hızında çalışan RAM teknolojisi oldu. Piyasadaki birçok rakibinde hala 2666Mhz RAM bulunduğunu hatırlatan marka, DDR4-3200 hızında çalışan RAM bulunmasının fiyat performans kategorisindeki bir cihaz için çok önemli olduğu ve bunun FA506'yı birçok rakibinden  öne çıkartan bir diğer detay olduğu söyledi.

KASA VE SOĞUTMASINA DİKKAT ÇEKTİ

ASUS, uzun saatler kullanımın ardından ısınarak performans kayıpları yaşayan taşınabilir cihazların aksine TUF FA506'nın, çift fanlı anti-toz teknolojisi sayesinde hem soğutma kanallarını dışarıdan gelen tozlara karşı koruduğu hem de daha uzun saatler boyunca istikrarlı bir performans sunduğunu belirtti.Cihazın MIL-STD-810G askeri sınıf dayanıklılık testlerinden oldukça başarılı sonuçlarla geçtiğini vurgulayan ASUS bu cihazın günlük kullanımda yaşanabilecek pek çok kazaya karşı dayanıklı olduğu bilgisini de paylaştı. Yetkililer bu kasanın aynı zamanda RGB ışıklandırma ile kişiselleştirilebildiğinin altını çizdi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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