Teknoloji devi yeni modelinde hız ve pil ömrüne vurgu yaptı

07.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:22

(Kurumsal Haber)-Dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olan ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden CES 2020 fuarında yeni dizüstü bilgisayarlar da görücüye çıktı.

ASUS, fiyat-performans odaklı olduğunu duyurduğu TUF Gaming serisinin yeni modellerini CES 2020 fuarında tanıttı. Asus, AMD ile geliştirdiği iş birliği ile son nesil Intel işlemciler ve Ryzen işlemciler de bu yeni seride son kullanıcının beğenisine sunulacağını açıkladık. Güçlü işlemcileri ile yeni FA506/706 modellerinin TUF gaming serisinde yer alan en üst düzey performansı sunacağı belirtildi.

HIZ VE PİL ÖMRÜNE VURGU YAPILDI

TUF gaming serisinde dayanıklılık ile yüksek performansı buluşturduklarını söyleyen ASUS yetkilileri, yeni model ile ilgili şu bilgileri verdi: " TUF Gaming dizüstü bilgisayarların en yeni modeli olan FA506/706 ile AMD Ryzen ™ 4000 Serisini veya 10.Nesil Intel® işlemcileri birinci sınıf grafikler olan NVIDIA® Turing ™ tabanlı GPU'larla ve ekran seçenekleriyle birleştiriyor. 144Hz'e kadar yenileme hızı ve daha iyi pil ömrü, bu sağlam kasanın öne çıkan özelliklerini oluşturuyor."

Özellikle yeni nesil AMD Ryzen ™ Mobil İşlemcilerin son kullanıcı tarafında oldukça merak uyandırdığını dile getiren marka, bu yeni nesil Ryzen işlemcilerin mobil cihazlara daha fazla çekirdek getirdiğini aktardı ve şu detaylara yer verdi: "Yeni AMD "Zen 2" çekirdek mimarisi şimdi yeni bir AMD Ryzen ™ 4000 Serisi Mobil İşlemci serisinde dizüstü bilgisayarlara geliyor. TUF Gaming A15 ve A17, 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı en son AMD Ryzen ™ 4000 Serisi Mobil İşlemcilere kadar seçenekler sunuyor. En üstteki çip, önceki nesle kıyasla güç verimliliğini iki katına çıkararak, kullanıcıların sadece oyun oynamaktan çok daha fazlasını yapmalarına izin veriyor. TUF Gaming A15 ve A17, serisinde en öne çıkan donanım farklarından birisi de RAM seçenekleri. Bu yeni seri DDR4-3200 RAM performansı ile güçlü işlemcilerin tam performansta kullanılmasına olanak sağlıyor."

BAĞLANTI HIZI HAKKINDA

ASUS, ayrıca yeni TUF Gaming dizüstü bilgisayarlarında pil süresine ve çok sayıda cihazın bağlı olduğu ortamlarda kişisel bilgisayarlar için en hızlı kablosuz bağlantı hızlarını sunan Gigabit Intel Wi-Fi 6 teknolojisine vurgu yaptı. TUF Gaming A15 ve A17 bilgisayarlarının içindeki verimli AMD ve NVIDIA donanımının birleşimi sayesinde 8 saate kadar web gezintisi ve 12 saate kadar video oynatma ile uzun süreli batarya ömrü sağladığı aktarıldı. Son nesil Intel ve AMD işlemcilerin yanı sıra en son çıkan NVIDIA RTX serisi ekran kartlarının uyumlu çalışması sayesinde uzun pil ömrünü ve yüksek donanımı uygun fiyatta ve bir çok farklı testen geçen sağlam bir kasada buluşturduğunu aktaran ASUS yetkilileri, bu yeni nesil fiyat performans serisinin yakın zamanda Türkiye'de satışta olacağını duyurdu.

Kaynak: DHA