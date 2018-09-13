Teknoloji Devi Tesla'nın Elektrikli Arabası Saniyeler İçinde Hacklendi

Belçika'da bulunan KU Leuven Üniversitesi'deki görevli araştırmacılar, Model S'i hack'lemenin kolay bir yolunu buldular. 600 dolar değerindeki radyo ve bilgi işlem ekipmanı aracılığıyla uyguladıkları yöntemle teknoloji devi firmanın aracını kolay bir şekilde hack'lediler. Tesla, bu olayın üzerine vakit kaybetmeden güvenlik açığını düzeltti.

ANAHTARLIĞI TAMAMEN TAKLİT EDİP ARACI SÜREBİLİRİZ

Araçtaki güvenlik açığını bulan araştırmacı Lennert Wouters, "Bugün, bu anahtar fobları saniyeler içinde kopyalamamız çok kolay. Anahtarlığı tamamen taklit edip aracı sürebiliriz" ifadelerini kullandı.

TESLA'DAN DÜZELTME GECİKMEDİ

Bu olayın üzerine Tesla, araçlardaki güvenlik açığının onarıldığını ve artık sistemin daha güvenli olduğunu belirtti. Hatanın düzeltilmesinden sonra satılan araçların da yapılan yazılım güncellemesiyle güvenliğinin arttırıldığını aktardı.