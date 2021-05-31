Teknoloji daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesinde anahtar rol üstleniyor
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Teknoloji daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesinde anahtar rol üstleniyor

Teknoloji daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesinde anahtar rol üstleniyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetleri alanında kullanıldığını belirterek, "Daha iyi bir sağlık hizmeti için bugün teknoloji anahtar bir rol oynuyor." dedi

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde rehabilitasyon teknolojilerindeki güncel gelişmeler ve uygulamaların konuşulduğu "4. Trakya Fizyoterapi Günleri" sempozyumu çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Yıldırım, sempozyumda yaptığı konuşmada, teknolojinin etkilerinin hayatın her alanında açık şekilde kendisini gösterdiğini belirtti.

Teknolojinin sağlık hizmetleri ve eğitim alanında daha iyi kullanılması için çalışmalar yürütüldüğünü dikkat çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sadece sağlık hizmetleri alanında değil, hayatın her alanında teknolojiyi daha iyi kullanmanın ve karmaşık dediğimiz bu dünyada hayatta kalmanın yollarını arıyoruz. Daha iyi bir sağlık hizmeti için bugün teknoloji anahtar bir rol oynuyor. Dolayısıyla özellikle sağlık bilimciler olarak bu alandaki teknolojik gelişmeleri konuşmaya, öğrenci ve hastalarımıza daha nitelikli bir katkı ortaya koyabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu aslında geleceğin inşası meselesi. Eğitim programlarımızın teknolojiyle çok hızlı bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi'nin ve Doç. Dr. Hilal Keklicek hocamızın bu konuya ayrı bir önem ve değer atfetmesi beni ziyadesiyle heyecanlandırdı. Bu tür projelerin, sağlık bilimleri özellikle fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında yaygınlaşması eğitimimizin kalite ve niteliğini artıracaktır."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da geleceğin anahtar kelimesinin teknoloji olduğuna dikkat çekti.

Sempozyum da alanında uzman akademisyenler sunum ve poster bildirilerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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