Teknoloji bizim için lüks olmamalı, bizi kurtarmalı
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Teknoloji bizim için lüks olmamalı, bizi kurtarmalı

21.02.2021 07:35 | Son Güncelleme: 21.02.2021 07:40
Teknoloji bizim için lüks olmamalı, bizi kurtarmalı

Malumunuz karlı, soğuk bir haftaydı.

Malumunuz karlı, soğuk bir haftaydı. Geçen haftadan hazırlıklara başladık; bu kar furyasında kardanadam ve kartopu savaşı coşkusu yaşamak için alışveriş yapmamız gerekti. İki kızım ve annemle çarşıya çıktık. Alışveriş eğlencesi başladı... Kızlar ve ben aynı botu aldık, bundan dolayı da hoş bir sevinç yaşadık.

Bu sırada aklıma geldi, evdeki çamaşır makinesi bozulmaya bahane arıyor; çıkmışken bakalım dedim anneme. Daha önce de yazmıştım, bu tip makineler körcül değil, bizim kullanmamız çok zor. Tam da öngördüğüm gibi oldu, son derece dokunmatik ve neye dokunduğunuzu size bildirecek bir sistem yok! Yakın gözlüğü kullanan annem de şikayetçi durumdan. "Üstündeki yazılar da çok küçük, biz bile zor okuyoruz" dedi.

Bir arkadaşım yeni ev almıştı. Bizi yemeğe davet etti ve yeni evini tanıttı. Evdeki her şeyi bir cep telefonu uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Siz eve gelmeden evi hazırlayabiliyorsunuz. Körcül açıdan bakınca mükemmel geliyor kulağa. Biraz lüks gibi gözükse de harika bir uygulama. Peki neden böyle uygulamalar çamaşır veya bulaşık makinesinde yok diye düşündüm. Bazı kombileri telefonunuzdaki uygulamayla eve gelmeden çalıştırabildiğinizi biliyordum. Neden diğerleri için de olmasın ki! Satıcıya sordum... Kızım "Yok artık baba!" deyince satıcı gülerek "Olmaz olur mu, var tabii, buyurun birlikte bakalım" dedi bize.

Kendisi heyecan verici ama fiyatı can sıkıcı

Gittik bir makinenin başına, anlattı özellikleri. Her şey harika, tam düşündüğüm gibi; yıkıyor, kurutuyor ve istediğiniz programı telefondan seçip, başlatıp durdurabiliyorsunuz.

Çok heyecanlandım çünkü teknoloji yine kurtaracaktı bizi. Fakat işin en can alıcı noktası yani fiyatı can sıkıcıydı. Bu özelliklere sahip bir makine 9 bin 500 liradan başlıyor.

Bu makine lüks bir ürün gibi satılıyor. Körcül bakış açısıyla bu bir lüks değil, özgür ve bağımsız bir yaşam için ihtiyaç. Yazılımcılar ve üreticilerin bunu bir kere daha düşünmelerini rica ediyorum. Bu özelliği biz körlerin günlük yaşamına entegre etmek çok zor olmamalı. Çünkü görmekten ziyade görülmek istiyoruz...

Kaynak: Hürriyet

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