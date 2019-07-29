Teknoloji bağımlılığından kurtulup tarımsal üretim yapıyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Osmaniye'de gerçekleştirilen "Ekolojik Tarım ve Hayvancılık Kampı" sayesinde çocuklar teknoloji bağımlılığına yol açan telefon, tablet ve bilgisayardan uzak vakit geçirip tarımsal üretim yapmayı öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aslantaş Gençlik Kampı'nda düzenlenen kampa katılan çeşitli yaş gruplarından çocuklar, 6 gün boyunca telefon, tablet ve bilgisayardan uzak kamp yapma şansı buluyor.

Kamp süresi boyunca sabahları erkenden kalkıp tavukları besleyen çocuklar, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtaları elleriyle topluyor.

Gün içinde sportif ve kültürel faaliyetlerde de bulunan çocuklar ayrıca, kamptaki organik tarım yapılan araziye giderek biber, domates, karpuz, mısır ve yer fıstığı gibi ürünlerin nasıl yetiştirildiğini inceliyor, tüketecekleri ürünleri toplama şansı buluyor.

Çocuklar, kamptaki etkinlikler kapsamında petekten bal süzüp süt sağıyor, yoğurt ve peynirin nasıl yapıldığı uygulamalı öğreniyor.

İlk etapta Osmaniye'den 165 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen "Ekolojik Tarım ve Hayvancılık Kampı", çevre il ve ilçelerden gelecek çocukların katılımıyla devam edecek.

Çocuklar üretmenin mutluluğunu yaşıyor

Kamp sorumlusu Ömer Tarık Orhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın amacının, teknolojiye bağımlı hale gelen çocukları doğaya ve insana yaklaştırmak olduğunu söyledi.

Kamp süresince çocuklarla birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Orhun, "Kampımızda ekolojik tarım, hayvancılık, arıcılık, balıkçılık gibi konularla ilgili çocuklara uygulamalı eğitimler veriyoruz." dedi.

Çocukları şehir hayatından ve teknolojiden bir süre de olsa uzaklaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Orhun, şöyle devam etti:

"Amacımız çocuklara bir köylünün, bir üreticinin yaşamını birebir göstermek. Çocuklar burada adeta bir köy hayatı yaşayarak, erkenden kalkıyor ve tavukları besliyor. Ayrıca, oluşturduğumuz tarlada biber, kavun, mısır gibi ürünlerin yetişmesini birebir görme ve ürettikleri ürünleri toplama şansı buluyor. Ayrıca kümes hayvanları, arı, küçük ve büyükbaş gibi hayvanları yakından görme ve tanıma şansı buluyorlar."

Orhun, çocukların üretmenin verdiği mutlululuğu yaşadığını anlatarak, "Bu kampta çocuklar, adeta bağımlısı haline geldikleri telefon, tablet ve bilgisayarlarından uzak günlerini geçiriyor. Kendi emekleriyle üretip topladıkları sebze, meyve ve hayvansal ürünleri tüketme şansı buluyor. Bu sayede emeğin kıymetini anlıyorlar. Ayrıca topladıkları ürünleri kendi grup arkadaşlarıyla paylaşarak arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kampa katılan 14 yaşındaki Mehmet Reşit Çelik de ilk defa bir kampta yer aldığını belirterek, burada üretim süreçlerine dair uygulamalı bilgi aldıklarını söyledi.

Köy yaşantısına tanık olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çelik, "Şehirde hiç görmediğimiz şeyleri burada görme ve yaşama şansı buluyoruz. Yumurta topluyoruz, hayvanları besliyoruz, tarladan sebze, meyve topluyoruz. Burada çok şey öğrendik. Anlatılmaz, yaşanır bir yer burası." dedi.

Çocuklardan 12 yaşındaki Ahmet Furkan Uzun ise kamp sayesinde hayatında daha önce hiç yapmadığı faaliyetleri gerçekleştirme şansı bulduğunu anlatarak kampın kendisi için çok yararlı geçtiğini ve çok güzel deneyimler yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA