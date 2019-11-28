Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor
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Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor

Endonezyalı çocuklar, mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluklarla mücadele ediyor.

28.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:43
Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor

Endonezyalı çocuklar, mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluklarla mücadele ediyor. Endonezya'nın Bogor kentindeki Marzuki Mahdi Hastanesi'ndeki pediyatrik hastalar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre çocukların %25'inde mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluk vakası görülmekte.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor
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