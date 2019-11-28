Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor

28.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:43

Endonezyalı çocuklar, mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluklarla mücadele ediyor. Endonezya'nın Bogor kentindeki Marzuki Mahdi Hastanesi'ndeki pediyatrik hastalar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre çocukların %25'inde mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluk vakası görülmekte.

Kaynak: AA