Teknoloji atölyeleri hazır
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Teknoloji atölyeleri hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de hayata geçireceği "Teknoloji Atölyeleri" ile geleceğin teknoloji üretenlerinin bu atölyelerde yetişeceğini söyledi.

Teknoloji atölyeleri hazır
30.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:35

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de hayata geçireceği "Teknoloji Atölyeleri" ile geleceğin teknoloji üretenlerinin bu atölyelerde yetişeceğini söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde açtığı teknoloji atölyelerinden ilçeye 2 tane daha kazandıracak.

"Gençleri mıknatıs gibi çekecek projeler yapacağız. Günlük 4-5 saatlik internet kullanımını avantaja çevirebilmek için teknoloji atölyeleri kuracağız. Bilgisayar kurdu çocuklarımız ve gençlerimizi yeteneklerine göre seçerek animasyon, yazılım ve robotik gibi atölyeler kuracağız." diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

"İlkini Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerimizde hayata geçirdiğimiz teknoloji atölyelerimizden Danışmentgazi ve Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde de açacağız. Atölyelerimizde her gencin yeteneğine ve isteğine göre dene-yap atölyesi bulunacak. 25 ila 45 öğrenci kapasitesine sahip olacak atölyelerde bilgisayar, ahşap, elektrikli çalışma tezgahı, robotik kodlama atölyeleri yer alacak. Teknoloji Atölyelerimizde gençler teknolojiyi tüketmeyecek aksine teknoloji üretecek. Gençlerin hem eğlendiği hem de üreterek öğrendiği atölyelerde farklı alanlarda yeteneği ve bilgisi olanları aynı çatı altında toplayacağız. Farklı konularda eğitimlerin verilecek ve uygulamalar yapılacak." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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